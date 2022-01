Monreal Vs. Radicales

enero 10, 2022

En el “México de la Fantasía” de Andrés Manuel López Obrador, de vez en vez a él le viene bien dejar el papel del misterioso, raro y a veces malévolo señor Roarke, interpretado por Ricardo Montalbán, y adoptar el del brioso hombrecito de traje blanco y moño negro, el pequeño Tattoo, a cargo del histrión Hervé Villechaize.

De vez en vez, en efecto, AMLO señala hacia el firmamento y a gritos nos hace voltear a ver “¡el avión, el avión!”.

Mejor medida distractora no podría haber encontrado.

Lo ha usado desde hace por lo menos nueve años.

Ya nos dijo que le costó al país un ojo de la cara.

Y nos sigue costando, porque cada año se pagan abonos no tan chiquitos.

Ya criticó a Felipe Calderón por comprarlo…

… y a Enrique Peña Nieto por usarlo.

Ya propagandeó que no lo tenía “ni Obama”.

Ya lo desterró un par de ocasiones hacia California, Iú, Es, Ey.

Ya lo ofreció en venta a los multimillonarios del orbe, entre ellos a Donald Trump.

Ya lo rifó…

… o dizque lo sorteó.

Ya lo usó para transportar vacunas… y atletas.

Y ahora, otra vez, por ser el “presidente de las ocurrencias”, pues se le han ocurrido otro par de ideotas.

1) La posibilidad de canjear el TP-01 por helicópteros para combatir incendios, y

2) entregar la aeronave a la empresa de Secretaría de la Defensa Nacional que va a manejar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, para que lo rente.

Pero aún hay más…

Una propuesta del escribidor

Que Sedena lo rente pareciera no ser un muy buen negocio.

Porque los militares pondrían muchísimos requisitos y, por ende, sería difícil que la aeronave produjera cuando menos lo que cuesta uno de los abonos mensuales.

Lo que sí podría ser redituable será rentarla a quien tiene experiencia en eso de organizar charters y, además, sin muchos requerimientos.

Por eso, siempre atento a las supremas necesidades del país y dispuesto a colaborar con el ciudadano Presidente de la República, el Índice Político propone lo que podría ser la solución al problema “¡del avión, del avión!”.

Que sea James William Awad, el organizador del polémico viaje de Montreal a Cancún quien se encargue del TP-01.

Habrá que llevar la aeronave al Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montreal.

Y desde ahí que Awad organice fiestas en el aire con bebidas alcohólicas, cigarrillos, mota, gorritos, serpentinas y confeti.

Incluso, podría ofrecer la experiencia del “Club de la Milla” que, como usted sabe, consiste en mantener relaciones sexuales a bordo de una aeronave.

Le aseguro al Presidente López Obrador que ese sí que sería un buen bisne para la Nación.

Aunque tiene un pero…

… ya no lo podrá seguir usando para distraernos cada ocasión que las cosas se le ponen difíciles, tal y como están ahora con los contagios de Covid-19 al alza, ya sin vacunas, con decenas y decenas de asesinatos y dos que tres masacres, con la carestía a todo lo que da y con nulos resultados del gobiernito que él encabeza.

¿No cree usted?

Indicios

Imperdible la entrevista que el colega Roberto Zamarripa le hiciera al senador Ricardo Monreal en el diario Reforma. Destaca su afirmación de que “los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción», expresa. Y como escribe el colega: “Pinta raya contra los radicalismos y a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado urgió a sus correligionarios a definirse en la izquierda porque ostentarse en el centro político «para quedar bien con todos» es un error político, Monreal defiende la moderación. «No estoy de acuerdo con radicalizar; ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Me acerco más al perfil socialdemócrata de los países nórdicos; simpatizo más con la socialdemocracia que con los radicalismos». Hay que ver la entrevista completa en YouTube, dándole click al par de palabras subrayadas. * * * Peor y de malas el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García. Se le acumulan los cadáveres producto de masacres y asesinatos violentos, mientras su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, es señalado de proteger al Cartel de Sinaloa y él dice que no va a permitir que otra organización criminal venga a desplazar a los socios y herederos de Joaquín El Chapo Guzmán. * * * Por hoy es todo. Le deseo que la iniciada ayer sea una gran semana y, como siempre, al tiempo que agradezco la lectura de estas líneas le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

