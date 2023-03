Moody’s cambia a ‘negativa’ su perspectiva del sistema bancario de EU

marzo 14, 2023

La agencia Moody’s Investors Service rebajó de «estable» a «negativa» su perspectiva para el sistema bancario de Estados Unidos, en reflejo al rápido deterioro del entorno operativo tras el colapso de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Capital en menos de una semana.

La calificadora consideró que, aunque el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) hayan ofrecido respaldo a los clientes de las entidades afectadas, la rápida y sustancial disminución de la confianza de los depositantes e inversores bancarios evidencia los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos estadounidenses, exacerbado por el rápido aumento de los tipos de interés.

El domingo, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC tomaron medidas extraordinarias para reforzar la confianza en el sistema financiero después del colapso de Silicon Valley Bank, introduciendo un nuevo respaldo que, según los funcionarios de la Fed, era lo suficientemente grande como para proteger la economía de todo el país.

⇒ El anuncio vino junto con el cierre sorpresivo del Signature Bank de Nueva York por parte de los reguladores bancarios estatales junto con la creciente preocupación por los efectos indirectos para otros prestamistas regionales y la economía en general.

“Sin embargo, los bancos con pérdidas sustanciales de valores no realizadas y con depositantes estadounidenses no minoristas y sin seguro aún pueden ser más sensibles a la competencia por los depositantes o a la fuga final, con efectos adversos en el financiamiento, la liquidez, las ganancias y el capital”, apuntó Moody’s.

El recorte en la perspectiva para el sistema bancario de Estados Unidos se produjo después de que Moody’s colocó a seis prestamistas estadounidenses en revisión para rebajar su calificación: First Republic Bank; Western Alliance Bancorp; Intrust Financial; UMB Financial;, Zions Bancorp y Comerica. La agencia citó preocupaciones que incluyen pérdidas no detectadas en las carteras de activos de los prestamistas y riesgos para la rentabilidad.

Además, Moody’s también anticipó que Estados Unidos entrará en una recesión leve en la última parte de 2023, y que el crecimiento del PIB real permanezca por debajo de la tendencia en 2024, con un aumento gradual en la tasa de desempleo, lo que permitirá que la inflación disminuya, permitiendo a la Fed pasar a una postura de política neutral en 2025.