Morena desea quitar la democracia: PAN

julio 28, 2020

Redacción/Xalapa.- Joaquin Guzmán Avilés, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) platicó sobre los pronunciamientos que él junto a líderes de otros partidos de oposición hacen contra Morena.

“La reforma de Morena es innecesaria y hay que buscar cambiar la normatividad de las elecciones… ellos no pueden decir que la ley está mal cuando ellos resultaron de una ley de alternancia, donde estaba el PAN y llegó Morena… ellos llegaron con esa ley y ahora quieren modificarla para perpetuarse en el poder”, explicó.

“¿Dónde está el recurso de los fideicomisos?, la reducción del presupuesto a los partidos políticos es lo menos angular de su reforma… en lugar de devolver el presupuesto del año pasado a la federación por qué no lo usaron en esta pandemia?”, cuestionó el dirigente ante los señalamientos que el partido en el poder hacen para justificar su nueva reforma.

“Ellos no quieren armonizar, quieren violentar la constitución… ya la violentaron, no quieren la consulta popular, eso es lo que quieren no la reducción del presupuesto a los partidos políticos”.

Finalmente Guzmán Avilés confía en una resolución positiva por parte del tribunal, “y eso resultará en un golpe más al gobierno del estado”.

Aseguró también que no están hablando de alianzas para el 2021 sino defendiendo “la democracia que Morena quiere quitar”.