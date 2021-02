Morena es el principal enemigo: Bingen Rementería

febrero 14, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. El precandidato a la alcaldía de Veracruz, Bingen Rementeria Molina, sostuvo que es Morena el enemigo a vencer en los próximos comicios pues solo ha demostrado que no sabe gobernar. Previo a emitir su voto en las elecciones internas del PAN este domingo, el diputado local con licencia dijo que tanto a nivel municipal, como estatal y federal Morena no ha desempeñado un buen papel, por lo que no permitirán que gobierne en Veracruz.

“El lunes a prepararnos para la campaña constitucional porque lo más importante es no permitir que Morena llegue a mal gobernar como lo está haciendo en Xalapa, en el Estado, en el país eso afortunadamente todavía no sufrimos eso y yo voy a estar ahí de frente”, dijo.

Rementería Molina se dijo confiado en que ganaría las elecciones internas y festejó que el PAN vuelva a hacer uso de las elecciones internas para elegir a sus candidatos y no hacerlo por designación como ocurrió en algunas ocasiones en el pasado.

“Como todo proceso democrático hay gente que está con uno y gente que está con otro, pero eso es la fiesta democrática, lo que sucede en el pan como tradicionalmente se hacía, hasta hace unos años decidieron que todo era designación, pero afortunadamente ahora no fue así y lo que se ve es esto, libertad, la gente contenta y esperando, solo espero que se vuelva más ágil, porque entre más esperen el sol arrecia, pero yo creo que el resultado sea positivo”

Al cuestionarle sobre el video que hizo Miguel Ángel Yunes Márquez acusando a su padre de traidor y de estar coludido con Morena, dijo que no vio el vídeo porque estaba ocupado dialogando con la militancia, por los que se negó a responder al respecto.