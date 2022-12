Morena frena Ley Monse; PRI pide cobrarlo en las urnas en en el 2024

diciembre 1, 2022



Isabel Ortega | Xalapa, Ver.- La fracción de Morena se negó a dictaminar la iniciativa que busca reducir la red de protección de presuntos agresores de mujeres, con el argumento que en el Senado hay un símil que va a generar una ley general.

Existía un acuerdo político de que este jueves se incluiría en el orden del día el dictamen que se emitió el martes 29 de noviembre, con la idea de sacar adelante la iniciativa que presentó la diputada local Anilú Ingram Vallines, en conjunto con diversas Colectivas del Estado.

Sin embargo, no se enlistó, por lo que la diputada local presentó un exhorto para sacar adelante la propuesta que ya está dictaminada.

Por lo anterior, la diputada local Anilú Ingram Vallines arremetió en contra de las y los legisladores de Morena por dejar fuera el dictamen de discusión de la Ley Monse, con el que se busca castigar a quien o quienes ayuden a encubrir a un feminicida.

“Tengo muchos años sirviendo a mi estado, y les voy a ser muy franca: ¡nunca pensé que esto le podría pasar al pueblo de Veracruz. Son profundamente egoístas con el pueblo de Veracruz, en especial con los familiares de Monse, a quienes les ofrezco mi más sincera disculpa, por no considerar que la honorabilidad de este Congreso de Veracruz está en duda gracias a las diputadas y diputados de Morena, que prefieren callar y obedecer, en lugar de cumplirle a quien representan”, lamentó.

Ingram Vallines consideró que todo parece indicar que a las y los diputados de Morena no les interesa que sigan en las calles presuntos delincuentes que son protegidos por sus familiares, lo que permite una impunidad que duele e insulta a las y los veracruzanos.

“Las colectivas aquí presentes, los padres de Monse, quienes nos autorizaron nombrar esta Ley, a pesar de lo doloroso que ha resultado el feminicidio de su hija y quienes hemos trabajado intensamente en esta iniciativa; hemos sido pacientes, de más creo yo, y no solo eso, hemos sido cuidadosas, adaptándonos a las nuevas “formas”, pero sinceramente; a pesar de lo prometido, quienes empeñaron su palabra, no cumplieron; y sin ninguna razón real más que el sesgo y el autoritarismo que los caracteriza decidieron que la Ley Monse hoy no será votada”, sentenció.

Asimismo, Ingram Vallines reconoció que en Morena le solicitaron confiar en sus tiempos, por lo que esta ley, que bien pudo haber sido votada en el periodo anterior, ha esperado que los tiempos de morena se adecuen a sus necesidades y abundó que, como oposición, se han sumado a aquellas iniciativas que construyen por el bien del estado, porque saben hacer política; además señaló que el Congreso Local es el más improductivo del país y atraviesa una parálisis legislativa que perjudica a diputados de todos los grupos legislativos.

“No logro entender porque tanta indiferencia por parte de ustedes, me parece inadmisible pensar que solo hasta que les toque ser víctimas, entiendan la dimensión de la importancia de esta iniciativa y se pongan a trabajar en serio”, abundó.

Por último apuntó que cuando presentó la iniciativa, junto con la colectiva Brujas del Mar, apeló a su amor al estado, a la congruencia, a la sensatez, a la empatía, valores que no existen en la mayoría de este pleno, pero que este jueves no se haya enlistado la Ley Monse, significa mucho para la lucha feminista, para las mujeres de Veracruz, para las víctimas y sus familiares, significa lo que es una realidad, “a Morena no le importa tener una agenda real para y por las mujeres, solo nos toman de retórica para sus shows mediáticos y sus discursos vacíos e incongruentes”.

“Que le quede claro a la mayoría de Morena: no somos títeres, su falta de voluntad y servilismo cuestan vidas y alimentan la impunidad en Veracruz. Espero que tengan la decencia de poder ver de frente y a los ojos a los padres de Monse, para explicarles que esta ley no pasó, porque la consideraron de oposición, porque sus filias y fobias pesan más que la ciudadanía, porque no les importa y porque no tienen la voluntad ni siquiera de leer una ley que, a todas luces, es necesaria para el estado. ¡Que en sus conciencias perdure y que el pueblo se los cobre en las urnas!”, finalizó.