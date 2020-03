Morena respalda reforma para quitar presupuesto a partidos

marzo 17, 2020

Redacción/Xalapa.- El Secretario General de Morena, Gonzalo Vicencio Flores respaldó en exclusiva para En Contacto la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual busca reducir presupuesto a los partidos políticos.

“El respaldo es total para el presidente de México”, aclaró el secretario.

Al preguntarle si era una estrategia para afectar al resto de partidos políticos sin mayoría en el congreso, el secretario aseguró que no, “…yo creo que no le quitan peso a los partidos”, ” no los dejan desprotegidos, solo evitará la corrupción pues apostamos a la honestidad en el gobierno y en todos los sentidos”.

Finalmente mencionó que Morena esta en proceso de reestructuración y que cuentan con 4 meses para dejar estables los comités estatales y nacionales.

“Hasta estos momentos yo estoy al frente del partido…había un delegado pero él renuncio en un pleno nacional…haremos un llamado a la unidad de todos los morenos(sic)”.