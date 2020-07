Morena tiene miedo de que el 2021 no los favorezca: Marlon Ramírez

julio 22, 2020

Redacción/Xalapa.- El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez platicó sobre las acciones que está emprendiendo su rival partidario Morena en sus nuevas reformas en Veracruz.

“En 7 estados de la república le están haciendo modificaciones a los marcos legales electorales…. por ejemplo en Chiapas quieren que los prisioneros tengan derecho al voto… en Veracruz, quieren reducir las prerrogativas a los partidos políticos pero están queriendo concentrar en solo 30 distritos electorales todos los votos… entonces claramente hay un temor del gobierno morenista que el resultado de la siguiente elección no los favorezca y se están amarrando el dedo”, resaltó el priísta.

Ramírez criticó todo el actuar del gobierno de Cuitláhuac García; “en Veracruz estamos inmersos en el cuarto lugar nacional en personas muertas por Covid, el quinto nacional en contagios, el segundo lugar nacional en secuestros, feminicidios y extorsión… hemos perdido 400 mil empleos y en medio de todo esto, los amigos del gobierno del Estado y Federal están más preocupados por la elección que en ver como reorientar el gasto público para atender el coronavirus”, dijo.

Respecto al tema de Emilio Lozoya, el dirigente no quiso dar opinión al respecto; “si no me invitaron a sus fiestas que no me inviten a recoger los platos”, dijo y se deslindó por completo del tema pues no es competente para su partido.

“El tamaño de la reforma que quieren hacer estos señores (Morena)… es como si los equipos de primera división, el América y las Chivas pagaran los arbitrajes pues no es complicado saber quienes van a ganar ¿no?”, finalizó.