Morena voto por un presupuesto social no de privilegios: Claudia Tello

noviembre 10, 2023

Xalapa, Ver., viernes 10 de noviembre de 2023.- Mientras la oposición, PRI, PAN y PRD, quería “más de lo mismo” y volver al pasado, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados votó de manera responsable y por un presupuesto con sentido social, afirmó la diputada federal de Morena, Claudia Tello Espinosa.

Esta semana, se votó en San Lázaro, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 con 266 votos a favor de Morena y aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde, 204 en contra y una abstención, aprobando sin cambio la proyección de gasto neto total de más de 9.2 billones de pesos, un incremento real de 4.2 por ciento comparado con 2023.

“Después de cuatro días de discusión con estas dos posiciones que son agua y aceite, por un lado, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y por el otro Morena, PT y Partido Verde. Muy desgastante la situación, porque no nos podemos poner de acuerdo, en realidad las posturas son agua y aceite”, explicó la legisladora morenista.

Claudia Tello explicó que la visión de la Cuarta Transformación es a favor de una sociedad justa e igualitaria, sin privilegios ni negocios al amparo del poder como en su momento y durante décadas apostaron el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC)

“Nosotros defendemos el bienestar del pueblo y el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano simplemente no les interesa la población y muestra de ello es que votaron en contra de que existieran los programas sociales y nosotros, Morena, PT y Partido Verde defendemos este presupuesto 2024 porque es el presupuesto social, de justicia, donde aseguramos que todos los programas, adulto mayor, personas con discapacidad, sembrando vida, Jóvenes Construyendo el Futuro estén asegurados”, añadió.

La sesión maratónica para la aprobación en lo general y en lo particular duró 30 horas y media desde el lunes pasado, con algunos recesos, pero salvo los recursos para Guerrero; un cambio en el recorte a los organismos autónomos, para quitarle sólo 267 y no 767 mdp al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y un asunto relativo a seguimiento al gasto en comunidades indígenas, el dictamen no tuvo modificaciones de fondo.

Añadió que mientras la oposición toma la tribuna, critica, denosta y utiliza lo recientemente ocurrido en Guerrero como bandera política, Morena y aliados aprueban presupuesto para los damnificados del huracán Otis.

“También este presupuesto 2024 atiende de manera inmediata las necesidades de los hermanos de Guerrero y por si fuera poco también ve la situación en relación a terminar con las cuatro magnas obras de la transformación que ustedes saben que son el Tren Maya, el Transístmico, el aeropuerto AIFA y Dos Bocas”, subrayó.

Fue una sesión compleja y agotadora, pero se logró el objetivo y se aprobó un presupuesto justo, aseguró Tello Espinosa.

“Todo muy bien, terminamos de madrugada, sin dormir, pero muy contentos porque el presupuesto 2024 es el presupuesto más importante del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador”, añadió.