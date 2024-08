Morena ya tiene “amarrada” la mayoría total en el Senado y ratificar el Plan C

agosto 23, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Félix Salgado Macedonio, senador de Morena reelecto, afirmó que su bancada ya tiene “amarrada” la mayoría calificada que, requiere de entrada para aprobar la reforma al Poder Judicial.

El legislador por Guerrero adelantó que “hay mayoría calificada en el Senado”.

⁃ ¿Senador, usted cree que van a conseguir fácilmente los tres votos que faltan en el Senado para la mayoría calificada?, se le preguntó. ⁃ Les digo algo, ya están, ya están, respondió. ⁃ ¿Quiénes son?, se le cuestionó. ⁃ No, no puedo decir, pero ya están. Hay mayoría calificada en el Senado. No, no puedo decir nada de eso.

Ha trascendido que los dos únicos senadores del PRD, que aún no se han registrado, pasarán a formar parte del grupo parlamentario de Morena y, así tener los votos que hacen falta para conformar la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución.

Los senadores del PRD, son Araceli Saucedo de Michoacán y José Chavo Herrera de Tabasco.

También, Salgado Macedonio se pronunció en contra de la reelección de legisladores y la permanencia de plurinominales.