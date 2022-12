Motociclistas se han apropiado de espacios para estacionarse indebidamente

diciembre 24, 2022



Ariadna García/Xalapa, Ver. El jefe de la Unidad de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda, afirmó que se han habilitado espacios en la vía pública como estacionamiento para motocicletas, pero han empezado a usar otros indebidamente e incluso algunos bici estacionamientos, lo que no debería suceder.

“En la vía pública si hay una señal que dice estacionarse, no dice solamente vehículos; es decir, es un lugar donde se pueden estacionar las motos; lo malo es que se quieren apropiar de los espacios de bici estacionamientos y uno de los argumentos es que no los ocupan los usuarios de bicicletas”, dijo.

Refirió que, si bien se tienen que generar espacios alternos para motociclistas, no se les pueden quitar a otros.

“Tenemos que abonar para todos, no sacrificar a uno para dárselos a otros”, abundó el funcionario.

Ejemplificó que hay zonas donde son ocupados por motociclistas indebidamente como la parte de Enríquez entre Revolución y Clavijero.

“Y andan ocupando espacios por donde quiera, pero algunos como en este caso, indebidamente. Pero en Enríquez se les dio un espacio que lo tienen siempre saturado porque tiene mucha demanda, también hay otro sobre Lucio, en Juárez”.

Precisó que con la obra de la calle de Rojano también se les habilitó otro espacio para ellos, “es decir, de entrada, no debiera ser un compromiso de la administración dotar de establecimiento en la vía pública, no debiera ser, ni para vehículos ni para motos; sin embargo, en esa forma como se usa la vialidad, también se les puede dar espacio”.

No obstante, remarcó que no es un compromiso de los gobiernos generar infraestructura para que haya estacionamiento, “no debe ser, se tiene que abonar a que haya mejores condiciones para movernos, llamase vehículos motorizado, no motorizado y como peatones”.