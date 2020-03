Motorola Edge+: pantalla curva con agujero y cámara de 108 megapixeles

marzo 17, 2020

México/FW. Hace un par de semanas aparecieron los primeros renders del Motorola Edge+, recreaciones basadas en planos esquemáticos obtenidos por @OnLeaks. Pero, ahora Evan Blass llega para dar el golpe definitivo sobre la mesa, con las primeras “imágenes oficiales” del Motorola Edge+.

Cabe aclarar que las imágenes que @evleaks comparte no son oficiales, ya que no son compartidas directamente por Motorola, pero sí parecen ser de origen oficial, es decir imágenes de la campaña publicitaria que será puesta en marcha cuando el dispositivo sea revelado y comercializado. Además, muestran un detalle que hasta ahora era un rumor.

Además de mostrar los llamativos colores borgoña (visto recientemente en el hermano menor) y azul marino en lo que el Motorola Edge+ estará disponible, las imágenes confirman la presencia de un sensor principal de 108 megapixeles, acompañado de otras dos cámaras, muy probablemente ultra gran angular y para profundidad. La alianza de Motorola y Samsung volvería a verse en su smartphone insignia para 2020.

Más allá de este aspecto, tenemos un vistazo más detallado de lo que los renders previos adelantaron: un diseño mucho más cuidado que en dispositivos Motorola anteriores, con marcos superior e inferior muy pequeños, gran pantalla con pronunciadas curvas laterales, adoptando Motorola el acabado “waterfall” visto en otros dispositivos, y un pequeño agujero en pantalla para la cámara frontal. En la parte trasera está el logo de alas de murciélago de Motorola que se dice servirá como LED de notificaciones, como en el Motorola One Zoom.

Foto: Web

Respecto a especificaciones, filtraciones previas apuntan a unan pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+, tasa de refresco de 90Hz y sensor de huellas integrado, con la potencia y conectividad 5G a cargo del Snapdragon 865, asistido por hasta 12 GB de RAM y Android 10, con batería de 5,170 mAh.

Como las imágenes muestran, el Motorola Edge+ tendrá sensor de 108 megapixeles, muy probablemente el ISOCELL Bright HMX de Samsung, acompañado de otras dos cámaras de capacidad desconocida por ahora.

No se sabe cuándo llegará el nuevo estandarte de Motorola para 2020, pero lo que sí se sabe es que no llegará solo, ya que se adelantó que tendría un hermano menor, ahora conocido como Motorola Edge, compartiendo varios aspectos entre si y con la principal diferencia en la potencia. De momento solo queda esperar, pero al parecer no será mucho más tiempo.