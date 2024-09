MTV VMAs 2024: Checa la lista completa de nominados

septiembre 10, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles 11 de septiembre se llevarán a cabo los MTV Video Music Awards (VMAs) 2024, siendo Eminem el encargado de dar el show de apertura. Aquí te contamos todos los detalles.

Desde 1984, MTV premia a los mejores videos musicales de cada año y reconoce, además, la creatividad que hay detrás de todos estos proyectos.

Este año los VMAs celebrarán su edición número 40 en una gala que, además, contará con un componente solidario. Debido a su coincidencia con el aniversario de los atentados del 11-S de las Torres Gemelas, la gala también recordará a las víctimas.

Katy Perry será la estrella de la noche, pues será la artista homenajeada este año que recibirá el premio MTV Video Vanguard, por lo tanto, ofrecerá una actuación en vivo en la que hará un viaje a través de toda su carrera musical.

Por su parte, Eminem, uno de los raperos más influyentes de las últimas décadas, abrirá los MTV Video Music Awards 2024. Esta será su primera aparición televisiva desde el lanzamiento de su álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) en julio de este año.

El rapero ya había inaugurado la ceremonia en 2010, cuando interpretó Not Afraid y Love the Way You Lie junto a Rihanna. La última actuación de Eminem en los VMAs fue en 2022, cuando se presentó virtualmente junto a Snoop Dogg a través de avatares en un metaverso.

Los MTV Video Music Awards 2024 se llevarán a cabo este miércoles 11 de septiembre en el UBS Arena de Long Island, Nueva York.

Podrás seguir los MTV VMAs 2024 a través de una transmisión en directo desde sitio oficial de MTV o de su perfil de YouTube, además de sus correspondientes canales de televisión.

Nominados a los MTV VMAs 2024

Con figuras consagradas como Taylor Swift, Post Malone y Ariana Grande entre los más nominados, la lista de artistas que aspiran a llevarse un galardón también incluye a las revelaciones Chappel Roan, Sabrina Carpenter y Benson Boone.

Canción del verano (Finalistas)

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (wait for your love)

Taylor Swift – Fornight

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Video del Año

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (wait for your love)

Billie Eilish – LUNCH

Doja Cat – Paint The Town Red

Eminem – Houdini

SZA – Snooze

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Artista del Año

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Canción del año

Beyoncé – TEXAS HOLD´EM

Jack Harlow – Loving On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

Mejor Artista Revelación

Bensone Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

MTV PUSH Actuación del Año

Kaliii – Area Codes (agosto 2023)

GloRilla – Lick or Sum (septiembre 2023)

Benson Boone – In The Stars (octubre 2023)

Coco Jones – ICU (noviembre 2023)

Victoria Monét – On My Mama (diciembre 2023)

Jessie Murph – Wild Ones (enero 2024)

Teddy Swims – Lose Control (febrero 2024)

Chappell Roan – Red Wine Supernova (marzo 2024)

Flyana Boss – yeaaa (abril 2024)

Laufey – Goddess (mayo 2024)

LE SSERAFIM – EASY (junio 2024)

The Warning – Automatic Sun (julio 2024)

Mejor colaboración

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Mejor Pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Mejor Latino