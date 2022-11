Muere a los 34 años Aaron Carter: Cantante, rapero y hermano de Nick de Backstreet Boys

noviembre 5, 2022

Redacción Xalapa.- El cantante y rapero Aaron Carter, quien era hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys, ha muerto este sábado a la edad de 34 años.

TMZ menciona que el cantante, quien saltó a la fama cuando era un niño, fue hallado sin vida en su casa en Lancaster, California y todo indica que el hermano de Nick Carter se encontraba en la bañera al momento de su muerte.

​Los primeros reportes indican que la policía recibió una llamada por medio del 911 alrededor de las 11 am hora local, en la que se informó que un hombre se había ahogado mientras se encontraba en la tina.

Tras la llamada, policía y detectives acudieron a la casa del cantante para investigar qué fue lo que sucedió, sin embargo, aún no se han revelado más detalles sobre la muerte de Aaron Carter.

“En este momento es un momento realmente malo, estamos tratando de averiguar qué sucedió y cuál fue la causa”, dijeron.

Carter comenzó su carrera abriendo para los Backstreet Boys en una serie de giras y conciertos, y también tuvo una exitosa carrera en solitario.

Durante finales de los 90 y principios de los 2000 vendió millones de copias de sus cuatro álbumes, el primero de los cuales fue cuando solo tenía nueve años. Su segundo álbum, Aaron’s Party (Come Get It), fue lanzado en 2000 y obtuvo triple platino.

Aunque su hermano Nick incursionó en el pop, con los años Aaron decidió enfocarse en el rap e incluso tuvo una faceta como actor e incluso participó en la producción de Broadway Seussical. Además, apareció en una temporada del exitoso programa Dancing with the stars.

En cuanto a su vida personal, el famoso mantuvo noviazgos con Hilary Duff, Lindsay Lohan, así como Amanda Bynes o la cantante Kaci Brown. En el 2017 el cantante anunció que era bisexual.