Muere a los 56 años la cantante irlandesa Sinéad O’ Connor

julio 26, 2023

DUBLIN.- La cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha fallecido a los 56 años, según ha informado este miércoles el diario “Irish Times”.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, editado en 1990.

En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción “Nothing Compares 2 U”, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

Sinead O’Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Glenageary, Dublín, Irlanda.

Fue la tercera de los cinco hijos de Marie O’Connor y Sean O’Connor, ingeniero y abogado.

Sus padres se casaron muy jóvenes y mantuvieron una relación conflictiva, separándose cuando Sinéad tenía ocho años. Los tres hijos mayores fueron a vivir con su madre, a quien acusó de “abuso” y “maltratos físicos y mentales”, algo corroborado por el hermano mayor, Joseph, escritor de profesión.

Con quince años, tras robar en tiendas y por absentismo escolar permaneció durante dieciocho meses ingresada en el correccional Magdalene Asylum, un Grianán Training Centre gestionado por la Order of Our Lady of Charity. Allí se dedicó a desarrollar su afición por la escritura y la música y junto a una amiga, cantó su primera melodía: la canción Take my hand (Toma mi mano). En 1983, su padre la envió a Newtown School, un exclusivo internado en Waterford con un ambiente mucho más permisivo y donde compuso cuatro canciones.

En 1985, tras fallecer su madre en un accidente, se traslada a Londres donde graba su primer álbum, The Lion and The Cobra. Triunfó y realizó varias giras por Europa y Estados Unidos. Dedicó el disco a su madre.

En el año 1990 aparece su segundo trabajo, I Do Not Want What I Havent Got, con el que consiguió llegar al número uno en las listas del Reino Unido.

Su canción Nothing Compares 2 U tuvo éxito internacional. Fue escrita por Prince que la interpretó a dúo con Rosie Gaines. En septiembre de 1990 consiguió tres premios de la MTV. En 1992 graba su tercer álbum, Am I Not Your Girl? y participa en un concierto de Amnistía Internacional en favor de los derechos humanos.

En 1993 regresa a Dublín y cursa estudios de piano. También graba el tema You Made Me The Thief Of Your Heart, de la película En el nombre del padre. En 1994 aparece Universal Mother. Tres años más tarde sale Gospel Oak.

Se rapó la cabeza y fue ordenada sacerdotisa por el obispo Michael Cox, católico, no reconocido por Roma; en 1992 rompió una foto del Papa Juan Pablo II ante las cámaras de televisión calificando al Vaticano de “nido de demonios”.

Tuvo su primer hijo, Jake, con su primer marido, el productor musical John Reynolds, quien coprodujo varios de sus álbumes, incluyendo Universal Mother.

Su hija Roisin era una bebé en 1995, cuando O’Connor y el padre de la niña, el periodista irlandés John Waters, comenzaron una disputa por su custodia que terminó cuando O’Connor aceptó que Roisin viviera en Dublín con Waters.

A mediados de 2001, se casó con el periodista británico Nick Sommerlad; el matrimonio finalizó en 2004.

Tuvo a su tercer hijo, Shane, con el músico Donal Lunny, y el 19 de diciembre, el 2006, al cuarto, Yeshua Francis Neil Bonadío, cuyo padre fue Frank Bonadío.

Sinéad se casó por tercera vez el 22 de julio de 2010, con su viejo amigo y colaborador Steve Cooney, y a finales de marzo 2011 tomó la decisión de separarse.

Su cuarto matrimonio fue con el terapeuta irlandés Barry Herridge, a quien conoció a través de Internet. Se casaron el 9 de diciembre de 2011 en Las Vegas, pero 17 días más tarde anunció en su página web que su matrimonio había terminado, señalando que “vivieron juntos durante siete días solamente”. La semana siguiente, el 3 de enero de 2012, O’Connor anunció en Internet que la pareja había vuelto a unirse. El 18 de julio 2015 nació su primer nieto, hijo de Jake Reynolds y su novia Lia.

Sufre de un trastorno bipolar, enfermedad mental que le fue diagnosticada en 2003.

Trató de suicidarse en 1999 el día en que cumplía treinte y tres años y, en enero de 2012, lo volvió a intentar en su casa de Los Ángeles. “Tomé una sobredosis. Dios me quiere por aquí, pero no entiendo por qué”, declaró la cantante al diario The Sun.

En julio de 2015 canceló una gira de conciertos por la enfermedad de uno de sus hijos menores. “Mi hijo necesita que lo cuide, está enfermo y debo estar a su lado”, escribió en su cuenta de Facebook. En la misma donde a finales de noviembre de este año, hizo saber que estaba en un hotel de Dublín registrada con nombre ajeno y que había tomado una sobredosis. “Quiero mi derecho a morir”, escribió tras insultar a su familia por ir al hospital mientras ella estaba inconsciente o dormida. Tras salir del hospital, declaró que dejaría la música.

Su hijo Shane, de diecisiete años y que había desaparecido el 6 de enero de 2022, fue hallado muerto un día después confirmándose los peores presagios después de que la cantante recurriera a las redes sociales para alertar de que el joven se había escapado del centro médico en el que estaba ingresado bajo riesgo de suicidio. Sinead O’Connor, no tardaría en manifestarse a través de Twitter tras la fatídica noticia. “Mi hijo bello, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios”, escribió junto a una canción de Bob Marley para rendir tributo a la memoria de uno de sus cuatro hijos.

En 2017, dijo que había cambiado su nombre legal a Magda Davitt. Al convertirse al Islam en 2018, lo cambió nuevamente a Shuhada ‘Davitt.