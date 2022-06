Muere Alec John, bajista y fundador de Bon Jovi

junio 6, 2022

El ex bajista y fundador de la banda de rock Bon Jovi, Alec John, ha fallecido a los 70 años de edad.

La agrupación dio a conocer la triste noticia este domingo 5 de junio del 2022, luego de John fuera bajista de la banda de 1983 a 1994.

Sin embargo, al momento no hay información sobre las causas ni cuándo o dónde falleció Alec John.

“Era uno de los originales. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte esencial de la formación de la banda”, publicó en su cuenta de Twitter Bon Jovi.

El ex bajista participó en los cinco primeros discos de la banda, incluidos los superventas Sleepery When Wet (1986), New Jersey (1988) y Keep The Faith (1992).