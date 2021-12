Muere bebé por presunta negligencia médica en el CAE

diciembre 10, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa. Arlet Hernández Rivera, de cinco meses de edad, murió en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” de esta ciudad de Xalapa, a causa de una presunta negligencia médica.

Sus familiares comentaron que la bebé estaba bien de salud, pero, de repente, comenzó a vomitar con frecuencia, por lo que decidieron llevarla a un centro de salud; sin embargo, solo le recetaron paracetamol.

La menor no presentó ninguna mejoría y fue trasladada por sus padres al CAE, antes Centro de Especialidades Médicas (CEM), ubicado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la zona norte de la capital del estado. En el sitio, el personal médico negó la Atención debido a que los familiares no presentaron el CURP de la menor. Después de más de 20 minutos, aceptaron revisar su estado de salud.

La tarde del pasado martes 7 de diciembre, los padres de familia esperaban afuera del nosocomio cuando los médicos se acercaron para darles la noticia de que había fallecido. “La niña no tenía nada ni fiebre, solo por no traer el CURP no la quisieron recibir y después de veinte minutos la iban a entubar y sacaron a los padres y a los pocos minutos ya les dijeron que no podían hacer nada, que ya estaba muerta”, expresaron.

Las personas detectaron varias anomalías en el proceso, pues, en un principio, les dijeron que la bebé había fallecido a causa del SARS-COV-2 (COVID-19), cuando no había presentado los síntomas. Ni el acta de defunción entregaron a la familia, pero al hospital, acudieron peritos, quienes les hicieron firmar un documento, del cual no recibieron copia.

“Dice su mamá que los peritos les dijieron que firmaran para que les entregaran el cuerpo, que si no se la iban a llevar y no se la iban a entregar enseguida y que la niña no había muerto allí. Y que al hospital no se le gana y que todo lo dejaramos así para que pudieran entregar el cuerpo”.

La familia exige justicia por este caso aparentemente de negligencia médica en el hospital mencionado.