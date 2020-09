Muere Diana Rigg; “La reina de las espinas”

septiembre 10, 2020

Redacción/Reino Unido.- Diana Rigg, actriz famosa desde los años sesenta por su papel protagonista en la serie Los vengadores (1961-1969) y por ser la esposa de James Bond en 007 al servicio de su majestad, ha muerto a los 82 años de edad.

La intérprete de Olenna Tyrell en la exitosa serie de HBO, Game Of Thrones falleció en su casa de Inglaterra esta mañana hora local. El último personaje la llevó al éxito mundial nuevamente y se rumora falleció “digna” tal cual lo hizo en la popular franquicia.

Actriz de teatro forjada en la Royal Shakespeare Company, Rigg no tenía ni televisor en su casa cuando la llamaron para interpretar a una espía llamada Emma Peel en Los Vengadores.

Tras abandonar la serie y con la esperanza de ser conocida en Estados Unidos, aceptó el papel de la condesa Teresa di Vicenzo, esposa del también espía James Bond (y más conocida por tanto como Tracy Bond), a quien por entonces daba vida George Lazenby. Su personaje en 007 al servicio secreto de su majestad (1969) moría prácticamente al dar el “sí quiero”, pero dejó el recuerdo entre los devotos de la saga de ser una de las mejores chicas Bond, alguien digno de llevárselo al altar.

Nunca se desvinculó del teatro. Ganó un Tony por su interpretación de Medea en 1994, y estuvo nominada en otras cuatro ocasiones, la última de las cuales fue en 2019, por hacer de la madre del profesor Higgins en el revival de My Fair Lady en Broadway.

Su personaje, la astuta octogenaria Olenna Tyrrel, se convirtió en uno de los favoritos de los fans. No tuvo reparos en admitir que, como con Los Vengadores, no entendía los guiones del superéxito de HBO. Cuando los fans de la serie le preguntaban qué opinaba de tal trama o qué esperar de tal personaje, ella les solía responder: “Nunca la he visto”.

Con información de ElPaís.