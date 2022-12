Muere Franco Harris, leyenda de los Acereros y autor de la ‘inmaculada recepción’

diciembre 22, 2022



Franco Harris, leyenda de los Acereros de Pittsburgh y corredor miembro del Salón de la Fama, murió a los 72 años.

Fue su hijo, Dok, quién confirmó a The Associated Press que su padre había muerto durante la noche de este miércoles; sin embargo, no se revelaron las causas del fallecimiento.

Esto ocurre en el marco del juego de los Acereros y Riders, donde se estará conmemorará el 50 aniversario de la llamada ‘inmaculada recepción’, que lo impulsó como corredor de la élite de la NFL.

“Todo el equipo del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional está inmensamente triste. Perdimos a un jugador increíble, un embajador del Salón de la Fama y lo más importante, perdimos a uno de los mejores caballeros que jamás haya conocido”, lamentó el presidente del Salón de la Fama, Jim Porter.

Harris corrió 12 mil 120 yardas y ganó cuatro anillos de Super Bowl con los Pittsburgh Steelers, en los años 70, por lo que, se volvió una figura legendaria de esta década.

Franco Harris, autor de la ‘inmaculada recepción’

Esta famosa jugada surgió cuando Pittsburgh iba perdiendo 7-6, mientras enfrentaba cuarta y 10 desde su propia yarda. Además, solo quedaban 22 segundos restantes del último cuarto.

Así fue como Bradshaw retrocedió y lanzó el balón al corredor French Fuqua. Fuqua y el back defensivo de Oakland, Jack Tatum, chocaron y enviaron el balón hacia el mediocampo en dirección a Harris.

Todos los jugadores se detuvieron, sin embargo, Harris siguió corriendo y arrebató el balón a unas pulgadas por encima del césped de Three Rivers Stadium cerca de la 45 de Oakland y luego superó a varios atónitos defensores de los Raiders.