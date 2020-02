Muere Plácido Arango, fundador de Vips

febrero 17, 2020

Redacción/México.- Sin dar mayores detalles, el hijo del empresario Plácido Arango confirmó la muerte de su padre, quien fuera fundador de los restaurantes Vips a los 88 años en Madrid, España; ciudad donde residía desde hace 54 años.

“Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. ‘I will miss you very much”, escribió Paco Arango en su cuenta de Twitter.

Plácido Arango fue el fundador del Grupo Vips, una empresa que posee en España marcas como Vips, Fridays, Gino’s y Starbucks. Había vendido la compañía en 2018 a la firma mexicana Alsea.

Originario de Tampico, Tamaulipas, el hijo de inmigrantes austriacos estudió un doctorado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se mudó a España en 1966, país donde arrancó su empresa que se convirtió en una máxima de la capital española.

El empresario no solo se dedicó a sus restaurantes sino que también fundó la cadena de supermercados Aurrerá, los cuales actualmente pertenecen a El Corte Inglés, fue miembro del patronato del Museo del Prado donde fungió como presidente entre 2007 y 2012. Formó parte de la Fundación Princesa de Asturias y de la Fundación BBVA.

En vida fue galardonado con la Gran Cruz de Isabel la Católica y del Mérito Civil, medalla de oro a las Bellas Artes y con el premio Juan Lladó de mecenazgo cultural.