Muertos y encarceladas apoyan consulta; una de cada cuatro firmas es irregular

enero 8, 2022

Isabel Ortega. Xalapa. El Instituto Nacional Electoral sigue verificando las firmas que ciudadanos y simpatizantes de Morena reunieron para apoyar la consulta de revocación de mandato para ratificar o remover al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la revisión que se hace a los documentos presentados ante la autoridad electoral, ya sea en la aplicación móvil o en físico, se han validado un millón 724 mil firmas, sin embargo, 436 mil 110 mil rúbricas presentan alguna irregularidad.

Es decir, por cada cuatro firmas que fueron válidas una es anormal, y es que entre los datos del último reporte preliminar de actualización del Instituto Nacional Electoral (INE)personas muertas o privadas de su libertad, es decir, que están en algún reclusorio, firmaron los formatos para apoyar la consulta.

A raíz de que se aprobó la figura de la revocación de mandato ciudadano, la mayoría con filiación de Morena, solicitaron al INE iniciar con el proceso administrativo para promover o no la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De las irregularidades detectadas por el INE se encontró que ciudadanos que solicitaron un trámite de actualización al Padrón Electoral y no han recogido su nueva credencial para votar, apoyaron la consulta.

También se encontró que en otros casos se suspendieron los derechos de los ciudadanos por resolución judicial, es decir, que permanecen al interior de algún penal tanto estatal como federal.

Además, encontraron ciudadanos que proporcionan en su trámite datos distintos a los propios, creando así, registros con una nueva personalidad, ya sea una personalidad ficticia o bien ostentar la personalidad de un tercero, además de que otros más ya fueron dados de baja por defunción.

O que los datos que se proporcionaron no fueron localizados en el padrón, es decir, son personas que no existen o de las cuales no se tiene información oficial.

En el último informe preliminar detalla que Veracruz aporto cinco millones 875 mil 228 firmas, de esas 125 mil 11 son válidas, lo que corresponde al 70 por ciento de las que se deben aportar por entidad federativa.