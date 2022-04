Mujer denuncia agresión por parte de su ex pareja; piensa que puede matarla

abril 19, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Karla Gabriela Téllez y sus dos hijos están desde hace 2 días refugiados en un lugar seguro, ella teme por su vida ya que ha sido amenazada incontables ocasiones por su ex pareja y padre de sus hijos, Carlos Emilio Yépez Ramirez.

El domingo pasado el sujeto la siguió hasta su trabajo, donde ella decidió enfrentarlo para pedirle que se alejara y forcejaron al grado de que él quiso asfixiarla. Ese mismo día por la noche el sujeto forzó la entrada de su casa en una privada, ingresó a la vivienda y destrozó todo lo que encontró a su paso desde muebles, hasta su ropa. Ahí la espero hasta que ella llegara de trabajar, pero al percatarse de la situación Gabriela pidió la ayuda de los vecinos y una amiga.

“En ese momento que yo llegue vi mi reja rara, por que dejó el rastro y entonces ya había sucedido eventos antes, ese mismo día intentó asfixiarme en la mañana, porque me estaba siguiendo en donde yo estaba y también fue a mi trabajo y a la casa de mi mamá, en frente de su casa hay un residencial y hay cámaras estoy en el proceso de pedir esas grabaciones, escaló el edificio y se intentó meter a la casa de mi mamá, entonces esas acciones son las que me hacen decir ya basta, no quiero esperar a que algo malo me pase, porque es una persona peligrosa”, dijo.

Desde que iniciaron la relación hace más de 7 años Carlos Emilio se portaba de manera posesiva y agresiva, pero Gabriela pensaba que esa situación acabaría con el tiempo, lo cual fue todo lo contrario. Tras varios años de agresión, denuncias por violencia doméstica, órdenes de restricción en su contra y una amplia carpeta en la Fiscalía, Gabriela decidió dejarlo el año pasado, pero entonces comenzó un calvario mucho peor.

“Me siento en riesgo y no quiero que pase a mayores, no quiero que esta anota pueda ser de que ya no estoy aquí, por eso lo estoy externando y estoy alzando la voz por todas las chavas que no pueden o quieren hacerlo, yo ya estoy cansada esto tiene 7 años y realmente ahora si temo por mi y por mis hijos”, dijo.

Decidida a no quedarse callada, Gabriela decidió hacer público su caso de agresión y acoso, pues tema que mañana la nota con su nombre sea fe feminicidio. Mientras tanto sigue a las vueltas en la Fiscalía, donde cada vez que se presenta le piden que regrese otro día, sin más avances de su caso.