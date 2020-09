Mujer denuncia omisiones de la FGE; fue víctima de un intento de homicidio

septiembre 23, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. Raquel del Moral Sánchez presentó la denuncia 1846/2020 en la Fiscalía General del Estado (FGE), tras haber sido víctima de un intento de homicidio.



La mujer protestó frente a Palacio de Gobierno, para exigir que su agresor Francisco “N” sea detenido y enjuiciado por dicho motivo.



“Me agredió con un martillo, intentó matarme, me amenazó con matarme si yo no hacía lo que él quería en ese momento”.



Lo hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, sobre la calle Limón del fraccionamiento Higuera, en la capital del estado.



La mujer relató que el sujeto es su vecino, quien se ha caracterizado por ser violento y reclamar una presunta herencia, pues el padre de ella falleció un año y Francisco “N” era su cuñado.



“Apedreó mi casa. Me dijo que si no lograba nada conmigo, pues iba contra mis hijos, yo tengo dos hijos pequeños y están nada más conmigo, estamos vulnerables”.



Raquel señaló que la FGE no ha dado seguimiento a su caso, toda vez que ni siquiera le realizaron la valoración psicológica, después de presentar ladenuncia.



“Tuve que salir de mi casa, ya que no cuento con ninguna medida de seguridad, no se me ha brindado nada. Estoy en espera de que me atiendan y no se me ha atendido”.



La madre de familia pidió una audiencia con la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, para que su caso no quede impune y ella y sus dos hijos, de 5 y 13 años, reciban la protección necesaria.