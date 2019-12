Mujer encuentra serpiente en su árbol de Navidad

Australia/tvnotas. Una mujer australiana se llevó una gran sorpresa al encontrar una serpiente pitón en su árbol de Navidad.

Resulta que la mujer decoró el exterior de su casa con luces navideñas para simular árboles de navidad, sin embargo en una ocasión que salió de su casa dos pajaritos dieron la advertencia a Leanne Chapman de que algo no andaba bien con su decoración.

La mujer no entendía lo que estaba sucediendo pues las aves estaban muy alteradas, así que lo primero que se le ocurrió fue grabar lo que estaba presenciando hasta que para tener un mejor ángulo, se recargó en el árbol de Navidad y se dio cuenta del alboroto.

La serpiente estaba enrollada alrededor de las luces navideñas y el bonito árbol de Navidad, por lo que ella y su esposo se alejaron inmediatamente y dejaron que el reptil saliera por si solo de su hogar, “era grande, realmente grande, pero tras el shock inicial, puedo decir que era una serpiente realmente hermosa y que fue verdaderamente agradable verla de cerca pues nunca había visto algo así antes”, confesó la mujer.

OMG. Leanne Chapman emigrated to inner-city Brisbane from the UK and is about to have her first Christmas here. She’s got a (live) python in her tree, lucky her … Really, this is not normal. Pics via @abcbrisbane and Leanne 🐍 pic.twitter.com/loEaPVbPPA