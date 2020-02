Mujer es amenazada por ex novio y ella lo denuncia en redes #Video

febrero 12, 2020

México/Debate. Una joven mujer llamada Yael Andrea Ramírez publicó un video en las redes sociales donde denuncia a su ex novio por amenazarla de muerte, ella asegura que durante mucho tiempo fue víctima de la violencia y ya no puede seguir callando.

Al comienzo el video Andrea dice tener 24 años de edad y vivir en la capital del país, e identifica a quien fue su pareja como David Cabrini de 29 años de edad, quien según sus declaraciones tiene fácil accedo a las armas y cuenta con antecedentes penales.

Aclara que se calló hasta el momento “por miedo al qué dirán”, el cual fue tan grande que le “hizo aguantar muchísimo la violencia”.

La joven no solo se auto señala como víctima de su ex pareja, también describe ante la cámara que él ha osado a balear su casa, faltar el respeto a miembros de du familia y amigos, e incluso la agredió físicamente.

“Con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea, que desaparezca, que me maten lo hago responsable porque estoy amenazada de muerte y ya no me voy a quedar callada”, aclaró.

Andrea publicó el video un poco después de la una de la mañana del miércoles 12 de febrero. A las pocas horas, el video fue reproducido más de 55 mil veces y compartido más de tres mil veces.

Entre los comentarios de mayor relevancia se encuentra el que se realizó desde la cuenta oficial C5 CDMX, que etiquetó el twit de la Fiscalía de la Ciudad de México, e invitó a la joven a formalizar la denuncia, para que proceda el caso conforme a la ley.

Otros usuarios de la red social enaltecieron la valentía de Andrea por hacer pública la situación de violencia en la que se encuentra y le recomiendan acercarse a las autoridades competentes.

NECESITO DE SU AYUDA, AYÚDENME A COMPARTIR. ESTOY AMENAZADA DE MUERTE POR MI EX PAREJA. He sido violentada física y psicológicamente. #NiUnaMas #YoSiTeCreo #ViolenciaContraLaMujer #machismodemierda pic.twitter.com/VlPSIp4E5t — AndreaRR (@andreareyesrys) February 12, 2020