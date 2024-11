Mujer mantuvo a su hija TRES AÑOS encerrada en un CAJÓN

noviembre 28, 2024

Redacción Xalapa.- Una mujer mantuvo a su bebé escondida tres años en un cajón sin dejarle ver la luz del día, ni el contacto con alguien más, en Reino Unido.

Según con información de los medios locales, la menor fue localizada por “casualidad”, en un estado grave de desnutrición, incapaz de hablar y caminar, esto gracias a un compañero de la madre, la cual, se ha mantenido en anonimato la identificación.

El compañero, buscaba el cuarto de baño en la casa de la responsable, cuando se percató de un llanto de un bebé. Fue allí cuando descubrió a la menor, con el paladar hendido y estaba severamente deshidratada, encerrada en un cajón.

Las autoridades arribaron al lugar, después de una denuncia y al confrontar a la madre, esta no mostró arrepentimiento ni emoción; Según declaró una trabajadora social durante el juicio, y aseguró que la niña no era “parte de la familia”. La mujer también confesó que inicialmente no sabía que estaba embarazada y que había sentido “miedo” al dar a luz.

La menor se encontraba a semanas de cumplir tres años cuando fue descubierta, presentaba signos alarmantes de descuido extremo: desnutrida, deshidratada, tenía un desarrollo físico y psicológico equivalente al de un bebé de menos de un año; Además, sufría de un paladar hendido sin tratar, junto con otras deformidades y erupciones en la piel.

Según las autoridades, la víctima solo era alimentada únicamente con cereal lechoso mediante una jeringa, mientras permanecía aislada en el cajón. No tenía interacción social, no salía de la casa y nunca había recibido atención médica adecuada.

Por parte de la madre, se supo que la menor nació en la bañera de la casa en marzo de 2020, aunque su nacimiento fue mantenido en secreto y nunca se registró, asimismo, dijo a la policía que había mantenido una relación con el padre de la niña y no quiso que éste supiera que estaba embarazada.

Por lo cual, la mantuvo en el cajón a modo de cama y, de vez en cuando, se acercaba a darle de comer cereales disueltos en leche mediante una jeringuilla y cambiarle el pañal.

Después de un tiempo, la mujer se ausentaba para llevar a sus otros hijos al colegio, dejando a la pequeña desatendida durante horas.

El día de hoy, se obtiene justicia por la menor, ya que sentenciaron a la responsable, a siete años y medio de cárcel, a la madre, pero, los pobladores e internautas han exigido que se den más años de prisión, debido al caso.