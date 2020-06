Mujeres consumen tanto alcohol como los hombres y empiezan desde los 13 años

junio 18, 2020

Regina Montes/Xalapa.- La titular de la Comisión Estatal Contra las Adicciones, Alma Delia Viveros Ruiz, reveló que el consumo de alcohol de hombres y mujeres es casi el mismo pues ahora ellas se atreven a reconocerlo, pero además lo hacen cada vez a menor edad.



“Eso no significa que no consumieran, sí había consumo, estoy hablando de unos años antes, pero siempre a lo mejor no se atrevía a manifestar su problema, no era tan fácil ahora ya lo manifiesta y busca ayuda”, dijo.

Y es que dijo que ahora es más común que una mujer admita que tiene un problema con el alcohol cuando antes era secreto.



“Eso ha hecho que los datos estén casi a la par, casi hay igualdad en el consumo, las mujeres consumen más y lo peor es el consumo no es en una edad adulta, sino que inician en una edad muy temprana”, abundó.



Dijo que por ello parte del trabajo de la comisión es trabajar mucho en la prevención de la salud y prevención de consumo de sustancias precisamente en la población más vulnerable que son los niños, adolescentes y jóvenes.



Y es que detalló que en el estado se ha detectado que en promedio los menores de 13 años empiezan a consumir alguna de sustancia; sin embargo, sí hay niños que desde los 10 años empiezan a probar el alcohol.

“Hay edades reportadas de 9 o 10 años, pero el promedio es de los 13 años, que es la edad en la que empiezan la secundaria”, abundó.