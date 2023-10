Mujeres en Ayuntamientos indígenas no identifica la violencia política, y mucho menos la denuncian: AC

octubre 31, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. –La organización civil Hagamos Algo realizó un estudio con funcionarias municipales de 47 municipios indígenas y detectó que más del 90 por ciento de las mujeres encuestadas que sufren algún tipo de violencia política de género, en el desempeño de su función, no denuncia, o no identifican la violencia en su contra.

Rosa Aurora García Luna platicó que en el análisis participaron 27 mujeres alcaldesas, síndicas y regidoras, de ese universo 25 dijeron que no sufrían violencia, sin embargo, 25 identificaron actitudes que impiden su desempeño como funcionarias municipales.

La violencia de la que son víctimas las mujeres va desde que no son convocadas a las sesiones de Cabildo, no se les da la información oportuna para las reuniones de trabajo, o cambian de sede de las reuniones y no se les notifica, o se las presionan para firmar las actas de acuerdos, aprobando manejo financiero, incluso, sin no pagarle la nómina o condicionando su pago con la firma de la documentación oficial.

“27 participantes, 25 dijeron que no sufrían violencia política, sin embargo, cuando les preguntamos si sufrían de algunas acciones que nosotros enumeramos, no sólo identificaron una, sino hasta cinco. En las entrevistas nos dimos cuenta de los casos denunciados, pero de 27, 25 dijeron que no”.

El motivo por el que las mujeres no denuncian los casos de violencia es porque provienen de sus compañeros, sus partidos políticos lo que implica “represalias” más fuertes lo que, además, genera miedo, tristeza, depresión o reportaron que no tenían ganas ir a trabajar para no ser agredida.

Las mujeres electas no tienen poder ni voz, a pesar de que tiene el respaldo ciudadano, sumado a que son representantes de los Ayuntamientos más pobres del Estado, “pero, aparte, la población afromexicana no tiene representación en municipios que son grandes, como Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, donde hay ese sector poblacional, sin representación de los cabildos.