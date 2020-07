Mujeres no son dueñas de sus bebés, afirma Arzobispo contra el aborto

julio 26, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa. El Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios aseveró que las mujeres tienen muchos derechos, pero no son dueñas de las vidas de sus bebés, las cuales pueden terminar con un aborto.

En su mensaje final en la misa de este domingo en la Iglesia Catedral de Xalapa, el prelado católico se refirió a que el próximo jueves 5 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordarán el tema de la apelación que hicieron grupos feministas a favor del aborto, para obligar al Congreso a legislar al respecto.

“Me extraña que sean mujeres las que están incitando esto, lo ven como un derecho de la mujer, la mujer tiene muchos derechos respetables, la mujer sabemos cual es su dignidad, pero no es dueña de sus bebés, son nuevas vidas que hay que cuidar”, dijo Reyes Larios.

Asimismo, coincidió en que se vive en un mundo con mucha muerte por violencia por la pandemia del Covid-19, y ahora se quiere sumar el aborto, mismos que se ha aprobado en muchos país y México, pero ahora se quiere despenalizar en Veracruz.

Es muy difícil entender, afirmó, que el valor de un bebé se desperdicie o agreda o sea algo negativo o se vea como una amenaza para la mamá.

“A mí me cuesta mucho trabajo entender eso, que la mama vea con naturalidad que puede asesinar a su bebé, ojalá que estos ministros sigan respetando la vida desde su concepción hasta la muerte natural, no dejarse llevar por ciertas modas o por ciertas posturas de grupos que son respetables pero no coincidimos con esas ideas agresivas y de muerte”.

Ante ello, pidió oración a la feligresía católica para que se regrese al racionamiento normal de la protección de la vida humana.

ORACIÓN POR SACERDOTES ENFERMOS

DE COVID

En otro orden de ideas, recordó que en las dos últimas semanas han fallecido tres sacerdotes, de los cuales uno por Covid-19, pero hay uno más muy delicado por este padecimiento, el padre Gilberto Suárez y tres sospechosos más.

“A todos nos llega esta enfermedad, por lo mismo debemos estar muy prudentes, guardando todo lo que se recomienda, cuando salimos y nos congregamos con mucha gente. Dios ahuyente esta pandemia y podamos volver a una situación más adecuada”, finalizó.