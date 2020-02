Mujeres vivas en el teatro

febrero 25, 2020

México/Notimex. Con el objetivo de promover el acercamiento de la ciudadanía a las obras de teatro dirigidas por mujeres mexicanas, El Foro Bellescene levanta el telón para dar pasó al primer “Ciclo de Mujeres Directoras”, donde el público podrá acercarse a la realidad mexicana con la puesta en escena de siete representaciones dramáticas.

“Terminar con los estereotipos de género, la brecha de desigualdad y la invisibilidad de las mujeres en un país donde muchas de nosotras estamos siendo asesinadas, también es algo que le da sentido a este ciclo. Hacer teatro es una manera de mostrar que aún estamos vivas”, comenta en conferencia de prensa, Conchi León, una de las siete directoras de este ciclo.

Y agrega: “Mi obra recrea parte de mi autobiografía: el abuso de un padre alcohólico. Como suele suceder en estos casos, este tipo de perfiles en la vida real son encantadores, pero lo que uno no sabe, es que ese es su pretexto para generar violencia psicológica y convertirse en golpeadores. Llevo varios años en terapia y aún no puedo superar eso”.

Foto: Web

Por su parte, la directora Itzel Enciso relató que su montaje abordará el tema de la muerte y el duelo. “Cuando era niña iba a los funerales pero nadie me explicaba de que se trataba la muerte, la pérdida, el duelo. Eso también marca a una, y lo que no sabemos es que debemos hablar y reflexionar sobre eso para no convertirnos en personas rotas, porque son quienes generan violencia en nuestras calles”.

En tanto, la directora Tanya Mayén expresó: “Yo vivo por Ecatepec. A mí me interesó hablar del tiradero en el Bordo de Xochiaca. Para mí esa es una metáfora, una síntesis de las violencias radicales que hoy estamos viviendo en el mundo: los feminicidios, la violencia social, la violencia hacia la naturaleza, la violencia hacia las personas, al aplastar hasta su esencia”.

El Ciclo de Teatro “Mujeres Directoras” se realizará del 5 al 28 de marzo de este año en el Foro Bellescene; ubicado en Zempoala 90, Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez. Los ciclos de este espacio alternativo nacen del deseo de generar un lugar donde todas las expresiones escénicas —en formato íntimo— puedan ser una opción de cultura reflexiva para las personas.