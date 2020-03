Mujeres zapatistas se unieron a #UnDiaSinMujeres

hace 3 horas

Tuxtla Gutiérrez/Notimex. Mujeres zapatistas, integrantes de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de los diversos caracoles, se unieron al paro nacional un día sin mujeres.

Las mujeres, simpatizantes del EZLN y que forman parte del Congreso Nacional indígena, salieron de sus hogares, con pasamontañas, rostros cubiertos y bordados con la leyenda del EZLN, para unirse a todas las mujeres del país, en la exigencia del alto a la violencia.

Durante la madrugada de este lunes, las mujeres de los caracoles del estado, dejaron de realizar sus diversas actividades, para unirse al paro, convocatoria a nivel nacional, para evidenciar la necesidad de la presencia femenina, y el respeto hacia ellas.

Cerca de las cinco de la mañana, con veladoras en mano, salieron de sus hogares, y de forma ordenada, hicieron una espiral de luz, como un caracol, caminando en silencio para luego arribar a la carretera Internacional, en donde gritaron consignas y exigieron un alto a la violencia de género.

“Las mujeres zapatistas ya no queremos más violación, no más feminicidios, abajo los gobiernos machistas” fueron parte de las consignas que lanzaron durante la manifestación realizada en la madrugada.

De esta forma, las mujeres zapatistas, dejaron de hacer sus labores diarias, no trabajaron para hacer el desayuno al esposo, no fueron al campo, no recogieron leña, no participaron en actividades encomendadas por el caracol respectivo, y se dedicaron a meditar en lo que están haciendo como mujeres para mejorar la vida de su entorno.

En el caracol de Tulan Kau, del municipio de Amatenango del Valle, cerca de 200 mujeres, dejaron sus actividades para reunirse, y con veladora en mano, exigir al gobierno mexicano, el alto a los feminicidios.

Por espacio de dos horas, se apostaron en la orilla de la carretera Internacional Panamericana, tramo San Cristóbal de las Casas – Comitán, donde gritaron consignas, y sin parar, exigieron mayor seguridad y alto a los feminicidios.

Este día, las mujeres zapatistas no realizarán ningún trabajo doméstico, sino que se reunirán todas, para analizar la situación de violencia de género, y lo que pueden aportar con el fin de evitar mayor violencia en contra de las mujeres.