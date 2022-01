Multihomicidios del fin de semana derivan de enfrentamientos entre bandas de un mismo cartel

enero 12, 2022

Yhadira Paredes. Xalapa. Los dos multihomicidios que se registraron el fin de semana en dos puntos de la entidad veracruzana son parte del enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales pertenecientes a un mismo cartel, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien además afirmó que el video que se difundió en redes sociales acusando al secretario de gobierno de beneficiar al Cartel de Sinaloa fue un montaje que ya se investiga.

El mandatario señaló también que varias de las nueve personas asesinadas y abandonadas a la orilla de una carretera en la zona de la Cuenca del Papaloapan tenían vínculos con una de las bandas.

“El caso los nueve cuerpos localizados en la cuenca, se ha avanzado mucho y lo primero que se vislumbra es que no se trata de un enfrentamiento entre carteles, si no al interior de un cartel, entre dos bandas una quizá con mayor fuerza, se va sobre otra, obviamente eso al interior, un reacomodo, se corrobora que de quienes fallecieron, varios estaban ligados con una de las bandas”.

En ese sentido, dijo que en el caso del video que circuló, se trató de un montaje, pues se instruyó a una de las bandas que montaran un video, aunque desconocen cuál es el fin del mismo.

Destacó que entre las victimas no está la mujer que aparece en el video, ni quien habla y se dice sobrino del titular de la SEGOB.

“No está la mujer que fue ultimada en el video, pero está dentro de las víctimas mortales, se está investigando ese montaje, la razón por lo que se hizo ese montaje, él que habla no está entre las víctimas no es familiar del secretario, es falso y habla de una vinculación que no hay, el que habla forma parte de la banda que los último a todos los demás, esa es la sospecha, es un cómplice de esa situación.»