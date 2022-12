Municipio de Lerdo de Tejada ¿opera en la ilegalidad?

diciembre 31, 2022



Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El 1 de enero de este 2022, María Esther Arróniz López se hizo cargo de la administración del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, municipio asentado en la región de los Tuxtlas. Lo anterior, luego de que el alcalde electo Fabian N y el suplente Ángel Vichi Lara fueron detenidos.

Ángel Vichi habría consultado al Organismo Público Local Electoral (OPLE) cuál era el procedimiento para rendir la protesta de ley, incluso, envió al Congreso de Veracruz una solicitud para ser llamado como alcalde suplente desde el 31 de marzo.

El presupuesto del municipio ha estado en manos de Arróniz López, quien fue electa como síndica, lo que podría ser irregular, según lo establece la ley Orgánica del Municipio Libre.

La mencionada ley establece que, en las faltas temporales de los ediles propietarios, que no excedan de sesenta días, el Cabildo podrá acordar que, según sea el caso, al presidente municipal lo supla el Síndico y al Síndico, el Regidor que designe el Cabildo.

Cuando se exceda el plazo señalado en el artículo anterior o se trate de una falta definitiva, corresponderá al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente autorizar la separación y llamar al suplente.

Ante las ausencias del alcalde, si debiera llamarse al suplente y faltare también éste, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente designarán, de entre los demás ediles, a quien deberá ejercer el cargo temporalmente o para concluir el período constitucional.

El 1 de enero sesionó el Congreso de Veracruz para citar a una sesión de Cabildo en la que debía rendir protesta la síndica, sin embargo, su estancia al frente del municipio no podía superar los 60 días.

El Congreso no designó a la edil para hacerse cargo de la administración del municipio, se limitó a nombrar a la representante de ese poder que sería la responsable de tomar la protesta de los integrantes del Cabildo.

La síndica, según la ley, solo podía estar en el cargo por dos meses o 60 días, desde la primera semana de marzo, venció el plazo legal para estar al frente del Ayuntamiento.

Ángel Vichi, alcalde suplente, fue detenido cuando intentaba rendir protesta de Ley a pesar de que no había sido llamado por el Congreso de Veracruz. En marzo, cuando presuntamente había sido liberado, solicitó a los diputados que lo llamaran para asumir la alcaldía, pero fueron omisos.

Recientemente, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Rafael Fararoni consideró que se debe hacer una reunión con la comisión de gobernación para fijar una postura de cómo se ha manejado el presupuesto del municipio.

“Voy a hacer como presidente (de la comisión de Vigilancia), un llamado para hacer una sesión con comisiones y así tener una postura (oficial)”.

Sobre el mismo tema, la auditora general Delia González Cobos aseguró que en la revisión de la Cuenta Pública del 2022 serán muy cuidadosos del manejo financiero que se hizo la síndica única y el Cabildo en funciones de alcalde.

“Ahí vamos a ver de qué manera se aplicaron los recursos, y si no se hubieran aplicado correctamente, haremos los señalamientos correspondientes. El tema político no nos corresponde a nosotros”.

Recordó que el Congreso era el responsable de emitir el nombramiento de la nueva autoridad, de no ser así podría haber una responsabilidad quizá, “pero no me corresponde a mí señalarla”.

….