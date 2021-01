Murió Sandi Crisp, protagonista del video «Obedece a la morsa»

enero 29, 2021

Redacción/El Demócrata. Con la llegada de Youtube a internet, el famoso video Obedece a la morsa impactó e incluso sugestionar a millones de usuarios alrededor del mundo al mostrar un video que en 2007 era grotesco, explícito y aterrador.

Pues bien, este día se anunció que la protagonista de este video, la actriz transgénero, Sandi Crisp, ha muerto a los 61 años de edad luego de una larga batalla conta la poliomielitis y el VIH.

Muchos pasaron sus peores momentos en la infancia y adolescencia al ver este clip de manera accidental o por recomendación de un amigo, quien de manera inocente invitaba a que viéramos o tecleáramos la palabra “Obedece a la morsa”.

Lo que pocos saben detrás de este video es que realmente fue re-editado y sacado de una película independiente que lleva por nombre “The Goddess Bunny” de 1998 y que se centra en la dura vida de Sandi Crisp, quien participó en distintas películas, en cameos y desnudos fotográficos, donde se puede apreciar las secuelas de la polio.

El nombre real de La morsa es Bunny, Sandie Crisp y Juan Benedetti quien se consideró una “drag queen” que en su infancia sufrió los estragos de una terapia negligente e irresponsable por parte de médicos que le implantaron una barra de acero que abarca desde la zona superior a la inferior de su columna vertebral con el fin de reforzarla, lo cual afectó a su postura y detuvo su crecimiento.

A Sandi Crisp también la puedes ver en una famoso video The Dope Show de de Marilyn Manson y respecto a Obedece a la morsa, algunos investigadores sobre el tema aseguran que el video fue lanzado a internet con el motivo de sugestionar a las personas, sin embargo fue tanta la fama, que hoy en día, no hay persona que no conozca a este personaje.