Museo de Louvre y Palacio de Versalles son evacuados por cuestiones de seguridad

PARÍS.— El Museo del Louvre y el Palacio de Versalles, dos de las joyas turísticas de Francia, fueron evacuados este sábado por la mañana por cuestiones de seguridad. Esto, un día después de que un presunto extremista apuñaló a un docente de escuela.

La decisión se adoptó después de que el museo parisino recibiera amenazas por escrito. “Por razones de seguridad, el museo del Louvre cierra sus puertas este sábado. Las personas que hayan reservado una visita serán reembolsadas”, indicó la institución en redes sociales.

⇒ Según la prensa francesa, se han tenido que evacuar unos 15 mil visitantes, sin que se registran heridos ni se reportaran incidente alguno en el museo. La policía de París acordonó la zona al tiempo que los visitantes salían del inmueble.

Videos publicados en redes sociales mostraban a la gente saliendo del recinto, algunos apresuradamente, otros deteniéndose a tomar fotos y algunos aparentemente confundidos. La medida es en respuesta a “mensajes de amenazas de bomba”, según una fuente policial citada por la televisión francesa TF1/LCI. “Hay una comprobación en marcha”.

Louvre Museum in Paris was evacuated following a bomb threat. pic.twitter.com/MA1b7lB7W4

Por otra parte, el Palacio de Versalles también ha sido evacuado, tanto el edificio como los jardines, “por razones de seguridad”. El propio recinto ha informado en X, antes Twitter, de que no reabrirá esta jornada. Se habla también de una alerta de bomba.

El aviso llegó por un mensaje anónimo enviado a un portal de denuncias, precisó una fuente policial a la AFP, agregando que la grandiosa residencia real construida en el siglo XVII por Luis XIV a unos 20 kilómetros al oeste de París permanecería cerrada por el resto de la jornada.

La evacuación y cierre del Museo del Louvre y del Palacio de Versalles sucede un día después de que el joven checheno Mohamed M. matase este viernes a cuchilladas al profesor de un liceo Dominique Bernard, de 57 años, dentro del instituto Gambetta de Arrás (norte).

En medio de la conmoción por este nuevo ataque islamista, la Presidencia francesa informó este sábado de que hasta siete mil militares de la operación “Sentinelle” se desplegarán hasta este lunes por todo el territorio francés en respuesta a la elevación de la alerta terrorista.

BREAKING:

The Palace of Versailles near Paris is now being evacuated due to a terrorist threat.

Via @FranceNews24 pic.twitter.com/qdCf7WviGN

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023