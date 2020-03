Músico de Luxemburgo, toca por primera vez en México

hace 45 mins

México. Notimex. Por primera vez el joven pianista luxemburgués Arthur Possing visita nuestro país, y después de haber actuado hace unos días en sitios como el Zinco Jazz y Jazzatlán, en la capital mexicana, el músico y su banda tocaron como parte del Festival Eurojazz, que se celebra en los jardines del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Formado en 2013 por un grupo de estudiantes de la preparatoria a quienes les gustaba la música, el Arthur Possing Quartet se afianzó en 2017 con ejecutantes de Alemania, Francia y Luxemburgo, egresados del Royal Conservatory of Brussels, del Centre des Musiques Didier Lockwood —cercano a París— y de la Musikhochschule Mannheim de Alemania.

Pierre Cocq-Amann, en los sax soprano y tenor; Sebastian Schlapbe Flach, en el bajo eléctrico; Pit Huberty, en la batería, y Arthur Possing en el piano, tocaron en el Cenart casi puras piezas originales del propio Possing. La mayor parte de ellas incluidas en el álbum que el cuarteto grabó en 2018, intitulado Four Years, elaborado bajo el sello belga Hypnote Records.

Por casi hora y media sonaron piezas como “B16”, “African Dream”, “Four Years”, “4 to 7” y “Startin'”, además de algunos standards del jazz, dentro de un repertorio con un sonido a jazz moderno cargado de influencias de diversos géneros, pero siempre manteniéndose en la línea melódica del jazz tradicional dictado por el piano de Possing, quien nació en 1996.

“Nunca habíamos tocado para tanta gente. Es una tarde maravillosa. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes”, dijo Possin hacia el final del concierto, en un extraño inglés luxemburgués. De inmediato respondió con aplausos el público asistente, unos dos mil 500 bajo el escenario central, más otro tanto desparramado por las extensas Áreas Verdes del Cenart, donde se colocó un par de pantallas con sonido, según los encargados de seguridad del lugar.

El Festival Eurojazz 2020 continuará todos los sábados y domingos de marzo en el Centro Nacional de las Artes. El sábado 14 se presentará a las 13:30 horas el Dúo Javier Girotto-Vince Abbracciante (Italia), y a las 17:00 horas el Julia Hülsmann Quartet, (Alemania). El domingo 15 actuará el conjunto Selvanegra, de México, a las 13:30 horas.