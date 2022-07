Musk niega supuesto romance con esposa de cofundador de Google

Redacción/Oronoticias. El empresario Elon Musk rechazó tener un romance con Nicole Shanahan, esposa de cofundador de Google, Sergey Brin.

Ante estos rumores, inició un precipitado divorcio entre Sergey y Nicole, informó el diario The Wall Street Journal.

A través de Twitter, Musk negó cualquier acusación y dijo que él y Sergey son amigos.

“Solo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico”, dijo el magnate.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.