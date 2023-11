“Nacho” Mier acepta triunfo de Armenta y anuncia que va por el Senado

noviembre 12, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El diputado federal Ignacio Mier Velazco llamó a la unidad para trabajar en un plan de acción que permita continuar con la construcción del segundo piso de la Transformación en Puebla; además, adelantó que está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República.

“Al asumir esta responsabilidad, lo hago porque tengo principios y valores, soy fundador de este movimiento, no soy un aventurero de la política, ni un vulgar ambicioso”, expresó.

Lo anterior fue manifiesto por el también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados frente a las y los integrantes del consejo consultivo del Instituto Mexicano para la Transformación, en Cholula, Puebla.

Además, Mier Velazco advirtió “pude haberme dedicado los últimos 20 días a un proyecto personal en Puebla. Pero yo decidí que mi proyecto particular no podía estar por encima del proyecto de Transformación de la vida patria, y me quedé para aprobar un presupuesto en beneficio de México”.

El líder parlamentario comentó los siete puntos de acción para coadyuvar en la edificación del segundo piso del movimiento de Transformación en la entidad poblana, que consisten en continuar con la constitución de comités comunitarios que apoyen al Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de 2024.

Además, comentó, “se celebrarán asambleas informativas en los que se impulsen propuestas de proyectos estratégicos, donde se propugna la igualdad sustantiva, el apoyo a los más vulnerables de la sociedad, el desarrollo, el bienestar de todas las familias poblanas, y los 28 proyectos estratégicos para el Estado de Puebla”.

En ese tenor, señaló que se rechazará y combatirá “cualquier forma de sectarismo o formación de grupos de interés en el seno de nuestro movimiento”; así como el apoyo a las directrices que emita la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

Con lo anterior, Mier Velazco reiteró que los principios que rigen su voluntad están cimentados en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, pues recordó que el “éxito de nuestro movimiento no está en las personas, en lo individual, sino en el trabajo colectivo, unitario y directo con la sociedad”.

Por lo cual abogó por mantener la unidad “que es la piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación”; en consecuencia, manifestó que nunca realizará acción que dañe al movimiento, “siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y ciudadana”.