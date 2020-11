Nada vence a Lalo, el seguirá innovando a pesar de los retos que se presenten

noviembre 2, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- Luis Eduardo Lira López siempre ha sido un chavo emprendedor, nada lo detiene, ni siquiera su debilidad visual que más allá de significar un obstáculo en su vida, lo ha hecho trabajar de mejor manera, innovando, reinventándose día con día.

Fisioterapeuta de profesión, Lalo con la ayuda de su madre un día decidió adaptar varios juegos de mesa en sistema braille, ideal para otras personas con debilidad visual pudieran sumarse a un rato de diversión, incluso, para poner piso parejo entre jugadores la lotería, el uno, el memorama, va además con antifaces para quienes no tienen esta condición física.

La pandemia por el Covid -19 que inició el pasado 20 de marzo la campaña de sana distancia, le impidió a Lalo acudir a los bazares, expos y mercados organizados por emprendedores en diferentes puntos de la ciudad, donde alcanzaba a vender hasta 12 juegos por día.

“Antes de la pandemia tenía el consultorio (fisioterapia), eventualmente cuando había chance buscaba un bazar para generar una entrada extra a partir de estos juegos sensoriales”, además de llaveros que tienen una frase en braille y del otro la frase en tinta (escritura convencional).

Sin embargo, todo cambió a partir del cierre de negocios y la llamada sana distancia que impidió la colocación de bazares y que originó la baja de ventas por internet.

Pero como para Luis Eduardo nada es imposible, al verse prácticamente encerrado en su casa, sin poder salir a vender sus productos sensoriales, ni tampoco recibir pacientes para fisioterapia, se decidió a buscar otra fuente de ingresos, ahí entro al mundo del comercio de productos de limpieza.

Eso sí, completamente biodegradables y amables con el medio ambiente, preparados por él, con ayuda de su incansable madre, quien siempre, por lo que dice el propio Lalo, ha estado a su lado echándole porras.

“Al no tener puntos de venta de bazares con los juegos, me puso a pensar, investigar, necesito otra entrada (económica), aquí empezando la pandemia dejó se venir pacientes para la atención de contracturas musculares, masajes deportivas, lesiones, empezó la fabricación de jabón líquido para ropa, suavizaste de telas, jabón liquido para trastes, jabón líquido para manos y un limpiador multiusos”.

Se puso a buscar en Internet para realizar sus pruebas y error, con fórmulas que no fuero contaminados y no revender productos con mucho químico, “son ecológicos, el agua que sale derivada de estos productos es más fácil de ser tratada.”

“Voy empezando, hay semanas en que vendo bastante bien, otras que no, hay personas que no le convencen porque no genera mucha espuma, pero hay un concepto erróneo de que si hace espuma limpia súper bien, la espuma te la da un químico”.

Ahora que se relajaron un poco las medidas de sanidad, pudo reabrir su consultorio con todas y cada una de las medidas de seguridad se ha hecho el propósito de no recibir a ningún paciente que no cuente con cubrebocas, sobre todo porque él debe mantenerse sano y no exponer a su familia.

Sí tu deseas adquirir cualquiera de los productos que Lalo vende, puedes contactarlo a través de su página de Facebook Luis Eduardo Lira Lopez, Luis Eduardo Lira Fisioterapeuta y la página de artesanías Artesanías Ixpopoyoc.

Finalmente, Luis Eduardo anuncia que está preparando, innovador como es él, cursos de capacitación para encargados y gerentes de negocios, a fin de que conozcan el derecho de las personas ciegas con sus perros guías, toda vez que aun en pleno 2020 sigue habiendo discriminación.