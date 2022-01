Nadal rompe en llanto tras pasar a la final del Abierto de Australia

enero 28, 2022

MELBOURNE.— En un Australian Open, marcado por polémicas y controversias, Rafael Nadal tendrá una nueva oportunidad para obtener el 21° Grand Slam de su carrera, que podría transformarlo en el más ganador por encima de Roger Federer y Novak Djokovic. El español se enfrentará al ruso Daniil Medvedev en la final.

Nadal venció al italiano Matteo Berrettini en semifinales (6-3, 6-2, 3-6 y 6-3) y a sus 35 años tendrá una nueva definición de Grand Slam en su carrera, pero con un sabor especial luego de superar una serie de lesiones que lo detuvieron por un tiempo. Se trata de su sexta final del Abierto de Australia.

A tres años de su última final en el Abierto de Australia y a dos de su última corona de Grand Slam (Roland Garros 2020), Rafa Nadal no pudo esconder su emoción cuando se decretó su arribo a la final del torneo que sólo pudo ganar en el 2009. Incluso, las cámaras de TV captaron las lágrimas del español tras derrotar a Berrettini.

“Para mí es un éxito especialmente emocionante. Quizás más emocionante que alguna victoria, que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, por todo lo que hemos pasado en estos últimos meses. Tres semanas atrás veíamos muy difícil estar donde estamos a día de hoy. Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz”, comentó el español.

El español inició su camino contra el norteamericano Marcos Giron (6-1, 6-4 y 6-2), continuó ante el alemán Yannick Hanfmann (6-2, 6-3 y 6-4), luego superó al ruso Karen Khachanov (6-3, 6-2, 3-6 y 6-1) antes de conseguir el boleto a las cuartos con un triunfo sobre el francés Adrian Mannarino (7-6, 6-2 y 6-2). Finalmente, se enfrentó al canadiense Denis Shapovalov (6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3) para desembarcar en semifinales.

“Para mí puede ser muchas cosas, pero es el Abierto de Australia, no pienso más allá. He sido muy afortunado en mi carrera. En 2009 tuve suerte para ganar el título, ¿quién iba a pensar que iba a estar en 2022 en nueva final?”, expresó Nadal. “No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí”.

Uno más y el tenista español batirá el récord de 20 majors que comparte con Roger Federer y Novak Djokovic. Además, se convertiría en el cuarto hombre que gana los cuatro grandes en al menos dos ocasiones. Sin embargo, para lograr este hito tendrá al actual campeón del Abierto de Estados Unidos, el ruso Daniil Medvedev.