Nadie es indispensable en Morena, el pueblo decide a quien apoya: Manuel Huerta

noviembre 18, 2023

*Todos se pueden inscribir en el proceso interno

*Reitera necesidad de acelerar transformación en Veracruz

«El pueblo ha dado claras muestras de aceptación a quien sigue los principios y valores de Morena y rechaza a quienes incurren en viejas prácticas neoliberales», expresó Manuel Huerta, Coordinador de la Defensa del Federalismo en Veracruz.

Destacó que en el Movimiento de Regeneración Nacional todos son bienvenidos y nadie es indispensable pues es el propio pueblo quien depura a quienes incurren en viejas prácticas del pasado.

«En la ideología estamos abiertos a sumar a todos pero la gente es quien rechaza a aquellos y aquellas que no coinciden con los principios del Movimiento, recuerden, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo y ahí es donde salen volando quienes fueron rechazados», sentenció.

Al asistir al Quinto Informe de Labores del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, el Coordinador del Federalismo insistió en la necesidad de acelerar la transformación en Veracruz por lo que, dijo, ya se trabaja intensamente en la conformación del plan de trabajo.

En entrevista con los representantes de los medios de comunicación, Manuel Huerta respondió a pregunta expresa sobre el arribo de ex priístas que pretenden una candidatura en el PT y Morena, «la gente conoce, al pueblo no lo engañan y aunque se registren seguramente no tendrán un buen fin».

Anunció que llevan un gran avance en la conformación de los Comités de Coordinación de la precampaña de Claudia Sheinbaum que este 20 de noviembre arranca desde Veracruz.

«Rocío Nahle está trabajando, yo también, el Partido y los aliados vamos trabajando muy bien y ello se refleja en las tendencias electorales, vamos muy bien, por eso están tan preocupados nuestros adversarios que están moralmente derrotados», apuntó.

Manuel Huerta finalmente insistió en la necesidad de que los aspirantes y militantes de Morena no deben apartarse de los principios y valores del Movimiento porque es muy importante para darle continuidad al proyecto de Nación.