Nadie habla de los mineros

agosto 11, 2022

Aún recuerdo que fue un 5 de agosto, pero del año 2010, que en la mina de San José en el desierto de Atacama en Chile, quedaron atrapados 33 mineros, no se tuvo comunicación con ellos, durante 17 días e incluso se pensó que estarían muertos, hasta que los equipos de rescate, introdujeron una sonda con la que lograron comunicarse y supieron que estaban con vida, los 33 en un refugio.

Fue a través de la sonda, que los equipos de rescate abastecieron a los mineros de comida y agua, el rescate fue muy complicado, sin embargo el presidente chileno de aquellos años, Sebastián Piñera, se mantuvo firme, exhortando al pueblo chileno a mantenerse positivos y junto con su gobierno, logró el rescate de los 33 mineros con vida, luego de 69 días.

El gobierno chileno, construyó una cápsula especial que nombraron Fénix y través de esa cápsula, fue que se logró el rescate uno a uno, de los mineros, durante todo ese tiempo, el mundo volteó a Chile, yo vivía en München y recuerdo que las noticias y los alemanes, permanecieron al tanto durante todo el tiempo que duró el rescate, supe a través de mi familia y de mis amigos, que en México pasó lo mismo.

No entiendo como es que en México hoy en día, no ha ocurrido nada parecido a aquello, con la tragedia ocurrida pasado 3 de agosto, en el municipio de Sabinas en el estado de Coahuila, en donde 10 mexicanos quedaron atrapados en una mina, no entiendo como es que los medios de comunicación, no han hecho el desmán que hicieron en el 2010 y mucho menos entiendo, como es que ni siquiera ha sido trending topic, en las redes sociales.

Supongo que como la explotación de carbón, en donde ocurrió la tragedia, era clandestina y sin las mínimas condiciones de seguridad, las autoridades competentes y los empresarios involucrados en el asunto, no han dejado filtrar información suficiente.

Sin embargo como mexicanos, perdón pero ¡Estamos cabrones! Ya nada nos sorprende, he leído la información escueta en medios electrónicos y supe que el presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó el lugar y los parientes de los mineros atrapados, montaron en cólera porque no se pudieron acercar a él, sobrada razón tuvieron.

Ayer luego de 7 días, supe que finalmente un buzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, descendió en una cápsula de vida, también supe que coordinados por Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, habrían trabajado incansablemente, drenando no se cuantos litros de agua, para facilitar el rescate.

Pero y ¿La gente? ¿Los mexicanos? ¿Los coahuilenses? Y toda esa gente que solía ser solidaría, jaladora, participativa ¿Dónde está? Es acaso que luego de tanta mega chingadera que hemos visto durante estos últimos años, ya nos hicimos tan duros, que somos incapaces de compartir el dolor de las familias de esos 10 mineros.

Cosas de la vida y menudencias

Mucho se ha hablado, de que las candidaturas al Senado de la República, por el Movimiento de Regeneración Nacional, serán para dos hombres cercanos al gobernador, suenan Eleazar Guerrero, Zenyazen Escobar, Eric Cisneros Burgos y Juan Javier Gómez Cazarín.

Pero ¿Y si toca mujer? Supongo que sería Ariadna Aguilar Amaya, Dorheny García, doña Fiscala o ¿Quién más?.

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.

