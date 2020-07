“Nadie me quiere, debe de ser mi personalidad”: Trump

julio 29, 2020

Redacción/Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el descenso de su popularidad en las últimas encuestas por la presidencia del país norteamericano y se presentó como una víctima de ataques injustos sobre su gestión de la pandemia.

“Ellos son muy respetados, pero nadie me quiere, debe de ser mi personalidad”, declaró Trump, a menos de 100 días de las elecciones presidenciales y en un momento en que se amplía la ventaja de su rival demócrata, Joe Biden, en los sondeos.

Trump contrastó la buena imagen del inmunólogo Anthony Fauci y otros científicos del equipo de asesores de la presidencia contra la epidemia y dijo no entender por qué ellos sí tienen buena aprobación y él no, cuando son parte de lo mismo, “seguro no les caigo bien”, lamentó.

Con información de Infobae.