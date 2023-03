Nadie puede obligar a burócratas a ir a mitin de AMLO: Dorheny Cayetano

marzo 2, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los órganos internos de control de cada dependencia son los encargados de recibir y dar trámite a las denuncias de los trabajadores del gobierno del estado que acusan que están siendo obligados a viajar a la Ciudad de México, para participar en el mitin al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP), Dorheny García Cayetano, quien reconoció que ningún trabajador puede ser obligado a participar en el evento que se programó para el próximo 18 de marzo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un mitin para conmemorar la expropiación petrolera el 18 de marzo. Trabajadores de dependencias del gobierno han denunciado que los están obligando a ir y deben cooperar con 500 pesos para rentar el autobús que los llevará a la Ciudad de México.

Al respecto, la funcionaria de Morena aseguró que ningún trabajador puede ser obligado, sin embargo, destacó que muchos burócratas coinciden o militan en el partido de izquierda, por lo que, prevén, van a viajar a la marcha el 18 de marzo.

“Yo les sugeriría que denunciaran, desde luego la postura de nosotros, es decir: está mal, no se puede obligar a nadie. Obviamente hay muchas personas que son militantes de una fuerza política y que van a apoyar la figura política que está convocando, nosotros no podemos impedir que se autoorganicen”.

Afirmó que, si la burocracia no sabe cómo presentar la queja o denuncia, el personal de los órganos debe orientarlos, sin embargo, destacó, deben presentar pruebas, “si es que las pudieran tener”.

A la fecha, dijo, no tiene una sola queja y confió que el próximo 18 de marzo se van a organizar para ir, “hace no tanto tiempo nosotros comprábamos y pagábamos los camiones e invitábamos a la gente que no tenía para ir. Yo recuerdo que mi mamá rentaba esos camiones”.