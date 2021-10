Nadie te puede obligar a usar un lenguaje incluyente, le responden a diputade electo de Veracruz

octubre 2, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. La petición de Gonzalo Durán Chincoya de ser identificado como diputade de la próxima cámara, generó reacciones de representantes de la comunidad LGBTQ+, que observaron que no se puede obligar a nadie a usar un lenguaje incluyente.

Jazz Bustamente, activista en Veracruz recordó al virtual diputade plurinominal, que ya existe un marco normativo de protección a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, pero no es obligatorio su uso, como lo demandó Durán Chincoya.

En visita por Xalapa el virtual legislador pidió que para referirse a él se usará el concepto diputade y como pronombre elle.

Con base en eso, Jazz Bustamante le recomendó ocuparse de regular el termino no binario, que se refiere a una persona que no se identifica ni como hombre, ni como mujer.

En su publicación en redes sociales comentó: “Querido Iván se vas a ver esto, tus 3 propuestas legislativas ya se encuentran reguladas. Ya logramos certeza jurídica para las personas Trans en todo el estado, y le debemos mucho a la Clínica de litigio estratégico de la UV, fue ahí que se logró llevar a obligar al congreso a publicar en el mes de agosto la gaceta.

“Quieres legislar algo que ya se encuentra regulado, y el lenguaje incluyente no se puede regular por qué no puedes obligar a nadie para que te diga » Diputade » sin embargo ya está un marco normativo de protección a las personas LGBTQ+ en la ley estatal y federal para prevenir y eliminar la discriminación, tu otra propuesta también ya se logró fuera aprobado el fallo en el TEPJF y acatado por el INE, además en algunos estados del país lo impulsamos (entre ellos Veracruz). Eso ya se encuentra regulado.

“Hay que leer la ley, llevamos años trabajando la agenda, debes pagar buenos asesores y cambiar tu agenda, lo que deberías buscar es otorgar certeza jurídica para las personas no binario, digo ya que utilizaste a las personas no binario para obtener un escaño político, mínimo trata de regularlo por qué jurídicamente no existen las personas no binario en todo el país, no hay reconocimiento jurídico, por ahí empieza”, posteó en su red social.