Namiko Matzumoto niega que tenga interés en presidir Comisión de Búsqueda de Veracruz

noviembre 22, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante los rumores que han surgido, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, Namiko Matzumoto Benítez rechazó que tenga algún interés en participar en la convocatoria para la selección de la o el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Entrevistada en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, en el marco del 1er. Informe de Labores de la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aclaró que ella está enfocada a la defensa de derechos humanos.

“No, no, no, de ninguna manera, yo creo que no soy experta en ese tema, no tendría nada que hacer en la Comisión Estatal de Búsqueda, mi expertise es en derechos humanos y todavía me falta algún tiempo para terminar el encargo, espero concluirlo y entregar buenas cuentas”.

Y es que, recordó que su periodo al frente del organismo defensor de derechos humanos de Veracruz concluye en enero de 2026.

SON 12 QUEJAS CONTRA EL PODER JUDICIAL EN DERECHOS HUMANOS

Por otra parte, cuestionada en torno a si existen quejas por violaciones de derechos humanos en el Poder Judicial, la presidenta de la Comisión refirió que por ley ésta no tiene conocimiento de actos jurisdiccionales, en cuanto al fondo.

“Nosotros solo conocemos de actos administrativos, sin embargo sí hay queja contra el Poder Judicial, son las menos, hay alrededor de 12 quejas por actos de naturaleza administrativas, son recientes, están en integración, si se acredita que hubo violacion de derechos humanos habrá recomendaciones”.