Namiko pedirá a Hugo Gutiérrez comparecer por no aceptar recomendaciones

febrero 16, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. Al comparecer ante diputados locales, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, no descarto hacer valer su derecho para llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por no aceptar la recomendaciones que emitió después de la agresión a diputado del PAN.

Para eso, tendría que solicitar al Congreso local se llame al funcionario estatal y dé cuenta de lo que motivó a rechazar las observaciones al equipo a su cargo, luego de que excesivo uso de la fuerza pública contra los legisladores de Acción Nacional.

El 3 de septiembre de 2019 elementos de Seguridad Pública hicieron uso de la fuerza para impedir el acceso a los diputados panistas a la Fiscalía General del Estado (FGE) que estaban contra la toma de protesta de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho,

En el mes de diciembre se emitió la recomendación 180/2020 en la que se acredita la violación al derecho a la seguridad jurídica, a la integridad personal y a la no discriminación.

La recomendación fue rechazada por la autoridad estatal, por lo que la titular del organismo no gubernamental no descartó hacer valer la más reciente reforma a la ley que obliga a los funcionarios a comparecer, y se explique por qué no aceptan las observaciones de la CEDH.

Un grupo de diputados de Acción Nacional intentaron entrar a la Fiscalía General, con la intención de limitar la toma de protesta de Hernández Giadáns que había sido impuesta como encargada de despacho.

A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía se había desplegado un operativo de elementos de la SSP que limitaron, con el uso de la fuerza, la entrada de los panistas.