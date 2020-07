NASA envía rover a Marte para buscar vida microscópica #Video

EU/EFE. El nuevo rover de Marte, también conocido como ‘Perseverance’, despegó desde Cabo Cañaveral en Florida en dirección al Planeta Rojo con la misión de encontrar vida microscópica ya sea presente o pasada sobre la superficie marciana.

El vehículo espacial de la NASA fue lanzado al espacio en un cohete Atlas V a las 7:51 (11:51 GTM) desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy de la NASA dónde las condiciones de lanzamiento fueron inmejorables.

Tras la conocida cuenta atrás de los lanzamientos espaciales y un pequeño temblor en el centro de control de Pasadena, California, el cohete ascendió hasta los cielos y puso rumbo a Marte donde se espera que llegue el próximo mes de febrero.

La misión Mars 2020 debía producirse en este periodo del año ya que es cuando la Tierra y Marte tienen la alineación adecuada para que el viaje sea lo más barato posible y habría que esperar 26 meses y costaría unos 500 millones de dólares retrasar el lanzamiento.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS