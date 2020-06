Natália Subtil se transforma en hombre y causa sorpresa por el parecido con el padre de su hija

junio 15, 2020

México/tvnotas. Las redes sociales han sido muy importantes para pasar el tiempo en esta cuarentena; así que no es difícil creer que todos; incluidos los famosos, se sumen a los diferentes retos, modas o incluso aplicaciones que surgen en ellas; es por ello que Natália Subtil no dudo en unirse a una de estas modas, sin imaginar que una inofensiva publicación causaría polémica.

Natalia, decidió averiguar cómo luciría si hubiera sido un hombre; esto a través de una divertida aplicación de las redes sociales; una vez hecho el experimento, la modelo publicó el resultado en su cuenta oficial de Instagram, y no se percató hasta mucho después del fuerte parecido que tiene con el padre de su hija, Sergio Mayer Mori de 22.

A manera de explicación, Sutil también publicó un mensaje: ,“En Brasil todos están haciendo eso jajaja… Creo que me quedé parecida a alguien que no me viene el nombre ahora “SuMamáYaDecía (Lo borraré en un rato», escribió.

Foto: Web

Y dicho y hecho, minutos después dicha publicación desapareció del perfil de la modelo, pero aquí se las presentamos como siempre dejamos que sean ustedes quienes juzguen si el parecido que Natalia se encontró con el papá de su hija, es real o no.

Los que no se quedaron callados fueron sus seguidores, pues hasta consejos le dieron para que su hija no extrañé al papá y lo hicieron con singular gracias: “Cuando tu hija extrañe al papá ya sabes lo que tienes que hacer… cómprate peluca”, “Igualita al papá de tu hija jajaja… que risa”, escribieron.