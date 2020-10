Nave Soyuz MS-17 se acopla a la Estación Espacial Internacional #Video

EFE. La nave espacial rusa Soyuz MS-17, con tres tripulantes a bordo, se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional (EEI) poco más de tres horas después de haber sido lanzada al espacio desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

La nave hizo contacto con el segmento ruso de la EEI cuando volaba sobre el mar Mediterráneo, cuatro minutos antes de lo previsto, según la retransmisión en directo de la maniobra.

La Soyuz MS-17, en la que viajaban los cosmonautas rusos Serguéi Rízhikov y Serguéi Kud-Sverchkov, y la astronauta de la NASA Kathleen Rubins, que hoy cumple 42 años había despegado desde Baikonur, propulsada por un cohete Soyuz-2.1a.

Este vuelo era el primero tripulado de la historia en llegar a la EEI en poco más de 3 horas tras dar dos vueltas a la Tierra.

El esquema, calculado y modelado hace tiempo, fue probado previamente en cinco cargueros espaciales Progress y la tripulación fue entrenada para gestionar sin problemas la ruta ultra rápida.

Rízhikov, comandante del vuelo, señaló el martes con humor que la tripulación llegará a la EEI “más rápido” que desde la Ciudad de las Estrellas, en las afueras de Moscú, hasta el cosmódromo de Baikonur.

En poco más de dos horas, tras abrir las compuertas, los tripulantes de la Soyuz MS-17, que permanecerán en el espacio seis meses, fueron recibidos por los actuales inquilinos de la EEI: los cosmonautas rusos Anatoli Ivanishin e Iván Vágner y el astronauta de la NASA Chris Cassidy.

Este trío abandonará la plataforma orbital el próximo día 21 a bordo de la Soyuz MS-16, que llegó a la EEI el pasado 9 de abril.

La nueva tripulación de la plataforma orbital continuará trabajando en cientos de experimentos biológicos, biotecnológicos, de Física y Ciencias de la Tierra.

Entre las misiones que deberá cumplir está el sellado de las microfugas de aire detectadas en la estación en agosto.

Según adelantó a fines de septiembre Rízhikov, los cosmonautas tienen previsto asimismo dos caminatas espaciales.

La tripulación también presenciará la llegada prevista para el 1 de noviembre de la misión SpaceX Crew-1, de la compañía de transporte aeroespacial SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, que llevará a la EEI a los astronautas de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, y al japonés Soichi Noguchi.

