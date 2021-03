Necesario que locatarios aprueben proyecto en La Rotonda: Regidora

marzo 5, 2021

Regina Montes/Xalapa. La regidora novena del Ayuntamiento de Xalapa, Ana María Córdoba Hernández, consideró que es necesario que se informe claramente sobre el proyecto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el mercado conocido como La Rotonda.

Explicó que a la fecha siguen sin conocer de cuánto será el monto de inversión y los locatarios siguen sin estar totalmente de acuerdo con las acciones que se plantean.

“Yo creo que con toda razón ellos están defendiendo su derecho, es el patrimonio de toda su vida, excelente que se puedan bajar proyectos para Xalapa porque no se habían hecho así, que bueno, se le va a dar otra visión”, dijo.

No obstante, cuestionó la viabilidad de esas acciones y si contarán con el tiempo suficiente para concluirlo. “Esperaremos a la próxima reunión para ver qué es lo que piensan ellos y qué más nos comenta Sedatu, qué informes nos da aún más, porque tampoco sabemos cuándo iniciaría la obra”, añadió.

Sostuvo que, si los locatarios terminan por no aceptar la obra, se quedará parada o probablemente la Sedatu buscaría otro proyecto para invertir. “Desde que los locatarios me comentaron la situación yo dije, vamos a que les expliquen con claridad las cosas porque es así como deben transitarse, si no, al final va a suceder como cuántas otras obras que se han hecho en Xalapa y mal hechas y mal pensadas como el parque Juárez”, abundó.

Recordó que ya se tuvieron dos reuniones con los locatarios afectados, una con autoridades municipales y otra con la Sedatu por lo que están en espera de una tercera donde se pueda tener más información, donde el consenso con los inconformes será fundamental.